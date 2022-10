Jelentősen drágultak a fogászati kezelések, ezzel párhuzamosan pedig a magyarok a korábbinál is jobban kerülik a fogorvosokat, hanyagolják a kezeléseket. Erről dr. Linninger Mercedes, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke beszélt a napokban.

Az elnök rámutatott, hogy a beszerzési költségek megemelkedtek, az egész világot érintő nyersanyaghiány alaposan megdrágította a fogorvosok által használt anyagokat és eszközöket. Ráadásul az energiaárak emelkedése is megnehezítette az egészségügyi vállalkozások fenntartását. A vállalkozó fogorvosok szolgáltatásait a költségekhez kell igazítaniuk, még akkor is, ha tudják, hogy csökkenhet a forgalmuk, jelezte az elnök.

A szakember hangsúlyozta, a fogászat rendkívül anyagigényes szakma, így tulajdonképpen minden típusú ellátást érint az emelkedés. Azt azonban nem kívánta megjósolni, hogy mekkora plusz költségre számíthatnak a páciensek.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a magyarok alapvetően rossz szájhigiénével rendelkeznek a fejlett európai országokhoz képest. A fogorvoshoz fordulási szokásaik legtöbbször kimerülnek a sürgősségi ellátásban, azon belül is a foghúzásokban. A magyarországinál ebből a szempontból csak Romániában és Cipruson rosszabb a helyzet, derült ki.

Akinek van pénze

Az elnök által jelzett problémák valósak, mondta portálunknak dr. Farkas Tamás miskolci fogorvos, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi területi szervezet választókerületi elnöke, megyei fogorvosi kollegiális vezető. Mint fogalmazott, több szempontból lehet megközelíteni a várható változásokat. Az egyik az anyagi oldal. Mert nyilván azok választják majd továbbra is a magánrendelést, akik azt meg tudják fizetni. Aki viszont nem teheti, az állami szektorba megy.

Nem ismerik

– Miskolcon is probléma, hogy sokan nem ismerik a lakóhelyükhöz tartozó fogorvost, és amikor baj van, akkor keresgélnek, kapkodnak. Pedig az lenne az ideális, ha mindenki ismerné azt a fogorvost, akihez fordulhat, hiszen az államilag finanszírozott egészségügyi ellátásban a kezelések jelentős részét a páciensek ingyen vehetik igénybe: a fogtömést, a gyökérkezelést, a fogkő-eltávolítást, 62 év fölött pedig a fogpótlás orvosi díját nem kell megfizetni. A tapasztalatom azonban az, hogy sokan nem tudják, hol kaphatnak államilag finanszírozott kezeléseket. Több mint tíz éve látom el a mostani körzetemet, de olykor jönnek olyan betegek is, akik még soha nem jártak nálam. Pedig legalább évente kellene mindenkinek ellenőrzésen részt vennie, mert a megelőzésnél nincs fontosabb. És ez nemcsak a fogászatra igaz, hanem az egészségügy minden területére. Ez lenne a legolcsóbb a betegeknek és az ellátó rendszernek is – hangsúlyozta dr. Farkas Tamás.

Bizalmi kérdés

Kiemelte, nagyon fontos a fogorvos-beteg kapcsolat is, hiszen bizalmi kérdésről van szó. Senki nem ül be olyan orvos székébe, akiben nem bízik. Még akkor sem, ha ingyen van a szolgáltatás. A betegek inkább fizetnek a magánrendelésen, ha olyan orvoshoz mehetnek, akivel elégedettek, aki nem okozott nekik fájdalmat, ahol a rendelőben mindig kedvesek velük. Ha valakivel az évek során jó kapcsolat alakult ki, akkor kitart mellette, még ha a jövőben többet kell fizetnie, akkor is.

– Egyébként pedig mindenért többet kell fizetni, de nem hiszem, hogy a fogászati anyagok ára jobban emelkedik, mint bármi másé. Nem arról van szó, hogy tízszeresére ugrottak a tarifák, mint a gáz esetében. Változásra a megelőzés terén lenne nagy szükség. Sokkal jobban oda kellene figyelni saját egészségünkre. Ebben segíthet, hogy az alapellátáson belül megalakult praxisközösségeknek nagyobb hangsúlyt kell fordítaniuk a prevencióra – tette hozzá dr. Farkas Tamás.