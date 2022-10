Dr. Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes is köszönetet mondott a mentőszolgálat dolgozóinak. „A tavalyi évben merült fel, hogy esetkocsit üzemeltessünk a nagyközségben” – mondta. Rámutatott: január 1-én el is indult a szolgáltatás, és az eddigi esetek azt igazolják, hogy szükség is lesz rá. „Már Szerencsen és Tokajban is ezekkel a készülékkel mentenek életet és most Tiszalúcon is elérhető a lakosság számára” – tette hozzá.