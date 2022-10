Ellepték a közösségi oldalt a fotók, videók, panaszos bejegyzések arról, hogy egyszerűen lehetetlen volt közlekedni az elmúlt hétvégén Lillafüreden az út szélén hagyott autók miatt. Ezzel már a korábbi években is volt gond, de csak a kisvasút végállomása utáni részen. Ott most több helyen kordonok vannak kihúzva, hogy akadályozzák a parkolást, de azért így is sok helyen megállnak az autósok.

Az új helyszín azonban a Zsófia-kilátó lépcsője melletti rész, vagyis az első alagút előtti szakasz, ugyanis sokan érkeznek a kilátóhoz és igyekeznek a lehető legközelebb parkolni a lépcsőhöz, hogy minél kevesebbet kelljen gyalogolni. Már az átadás után is megjelentek itt autók, akkor érdeklődtünk a megyei rendőr-főkapitányságon, hogy tapasztalták-e a problémát. Akkor azt írták, a kollégáik is jártak kint azon a hétvégén és figyelmeztették az autósokat, a későbbiekben, ha szükséges bírságolásra is sor kerülhet.

Elfajult a helyzet

Azóta a helyzet elfajult, a közösségi oldalon pedig megoszlanak a vélemények arról, hogy meg lehet-e állni az adott útszakaszon, vagy sem. Bár a többség nem ért egyet a lépcső mellett parkolókkal, olyan is akad, aki szerint – ha tábla nem tiltja –, akkor jogos, hogy ott is megállnak az autósok. Ismét érdeklődtünk a megyei rendőr-főkapitányságon, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az említett útszakaszon az egyenruhások is tapasztalták, hogy több esetben szabálytalanul várakoznak a járművek. Az említett esetek leginkább hétvégén és ünnepnapon voltak jellemzőek. Véleményük szerint a Zsófia-kilátó megépítése a parkolási nehézségeket tovább rontotta. A területre rendszeresen vezényelnek rendőröket, akiknek feladata a forgalom folyamatosságának fenntartása a szabálytalan várakozások megszüntetése megelőzése. Úgy látják, a probléma megoldását hosszabb távon az eredményezné, ha megfelelő számú várakozó helyet építenének ki, vagy egyéb olyan megoldás bevezetése, ami a parkolni kívánó járművek számát jelentősen mérsékelné.

Hosszú sorban | Forrás: Facebook

Egyeztetést terveznek

„Lillafüred és környékének közlekedési problémáival már régóta foglalkozunk. A nehézségek hosszútávú megoldása érdekében a közútkezelőkkel egyeztetést tervezünk. A rendőr a területre érkező autósokat figyelmezteti vagy esetleg súlyosabb esetben büntetést is kiszabhat. Szerencsés helyzetben akkor lennénk, ha tanácsot is tudnánk adni, hogy a járművekkel a közelben, hol lehet megállni szabályosan. Természetesen balesetveszélyt előidézve, a forgalmat ellehetetlenítve várakozni nem megengedett. A várakozás módját a Kresz részletesen szabályozza” – tájékoztatta portálunkat Janasóczki Attila r. alezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A közút kezelőjének feladata

Hozzátette: a biztonságos útvonal létrehozása az illetékes közútkezelő feladata, neki kell az érintettek bevonásával megtervezni, majd megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. A rendőrség a közúthoz kapcsolódó fejlesztések során szakhatóságként segíti a munkát. A parkolás „csak” hétvégén, ünnepnapokon okoz problémát a nagy tömeg miatt és ezekben az időszakokban fokozott rendőri jelenlétet is biztosítanak, amelynek során irányítással, figyelmeztetéssel, esetlegesen bírság kiszabásával, sőt egyes keskeny útszakaszok melletti területek kordonozásával igyekeznek fenntartani a közlekedés rendjét, de az intézkedések valamelyikét minden esetben kifogásolják egyes kirándulók.