Megyénkben vannak olyan iskolák, ahol már fűtenek, de olyanok is, ahol még hidegek a radiátorok. Utóbbi főleg a középiskolákban fordul elő, hiszen a közelmúltban született jogszabály szerint itt minimum 18 fok lehet a hőmérséklet. Ennyi pedig a kellemes, októberi időjárásnak köszönhetően van az iskolák falain belül.

Az egyik kazincbarcikai középiskola tanára Molnár Zoltán, a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke. Mint mondta, ebben az intézményben még nincs fűtés. A fenntartó szakképzési centrum által megbízott szakember naponta kétszer megjelenik az iskolában, és digitális hőmérővel méri a hőmérsékletet a folyosókon és a tantermekben.

– Az én, rosszul szigetelt termemben 19 fokot mért legutóbb. Azonban félő, hogy a tél közepén ennél rosszabb lesz a helyzet., mert nem biztos, hogy ha az egyik teremben beállítják a 18 fokot, akkor mindenütt ennyi lesz. Jelenleg a lányokon látom, hogy fáznak, hozzák magukkal a polártakarójukat, abba burkolóznak – vázolta a helyzetet Molnár Zoltán.

Elmondta: mivel a jogszabály arról szól, hogy a középiskolákban minimum 18 fok lehet, a fenntartók ezt úgy értelmezték, hogy ennél több sem megengedett. Mára minden fenntartó, tehát az állami iskolák esetében megyénkben a három szakképzési centrum és az öt tankerületi központ is hozott intézkedést az intézmények energiatakarékosságával kapcsolatban. Természetesen a kormányrendelethez igazodva.

Az érdekvédő hozzátette: azzal ő is egyetért, hogy az elszabadult energiaárak miatt szükség van a takarékosságra, de ezt az észszerűség határain belül kell megtenni. Az eredeti cél, azaz a 25 százalékos energiamegtakarítás azonban véleménye szerint nem tartható oktatási intézmények esetében.

Átlagosan 20 fok

Érdekes a helyzet a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban, hiszen igaz, hogy középiskoláról van szó, de általános iskolás korú diákok is járnak ide, hatosztályos képzésre. Fazekas Róbert intézményvezetőtől megtudtuk: erre az a megoldás, hogy 20 fokot tartanak az egész épületben, hiszen a tanulók vándorolnak egyik tanteremből a másikba, a 14 éven aluliaknak pedig a rendelet szerint biztosítani kell a magasabb hőmérsékletet.

– A Miskolci Tankerületi Központ takarékossági csomagot állított össze, ami azt tartalmazza, hogy ők milyen lehetőségeket látnak az energiaspórolásra. Ezt az iskolaigazgatók átnézték, hogy átgondolják, ezek közül melyiket lehet megvalósítani az általuk vezetett iskolában, és hogy milyen más megoldást tartanak reálisnak. Mi 2-3 évvel ezelőtt álltunk át központi fűtésről távfűtésre. Mivel végpont vagyunk, ez előnyt jelent, mert így megfelelő hőmérséklet van az épületben. Elkezdődött az iskola hőszigetelése is, az elmúlt két évben az udvarra néző ablakokat kicserélték korszerűekre. A fűtési rendszerünk azonban elavult, még a régi vasradiátoraink vannak. Problémát jelenthet a jövőben az is, hogy a régi épület északi termeiben sokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint más helyiségekben. Ezért azt mondanám, hogy nálunk átlagosan van 20 fok – fogalmazott Fazekas Róbert.

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona minden épületének külön fűtési rendszere van, tudtuk meg Nagy-Baló Csaba igazgatótól.

– Gázzal fűtünk, de az a szerencsénk, hogy két épületünkben már megtörtént az energetikai korszerűsítés, a gázkazánok is újak. A Kossuth Internátusban is történt korszerűsítés, viszont a kazán régi, nehezen szabályozható. A többi épületben tudjuk a 20 fokot tartani. Most készül egyébként egy protokoll, hogy a fűtésszezon idején hogyan járjunk el. Ilyenekre gondolok például, hogy óraközi szünetekben csak 2 percig szellőztessünk. A 25 százalékos megtakarítás azonban nem reális iskolák esetében – jelezte az igazgató.