Most a dolgozókra gondoltak

Az elmúlt öt évben, több mint nyolc milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg a kórházban, ezt részben kormányzati forrásból, részben európai uniós támogatásból. Ezek mindegyike a betegellátás színvonalának növelése érdekében történt, most azonban egy olyan beruházást köszönthetnek, amely a dolgozók komfortérzetét javítja – mondta Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen.

Kevés olyan fontos dolog van az életben, mint az egészség, ezt a koronavírus-járvánnyal terhelt időszak is bebizonyította. Mint ahogy azt is, hogy nagy szükség van az egészségügyi dolgozókra és munkakörülményeik javítására is – hangsúlyozta Bánné Dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke. A modernizált szállóépület biztosítja azok lakhatását, akik életüket más emberek életének megmentésére, szolgálatára áldozzák – emelte ki az elnök.

Méltán lehetünk büszkék

A megyei kórház egy olyan minőségi munkahely, amelyre méltán lehetünk büszkék, hiszen az ország egyik legjobban felszerelt kórházáról van szó – mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere. Hozzátette: jelentős előrelépés ez a beruházás, a megújult nővérszálló, amely azoknak biztosít otthont, akik ezt a nemes hivatást választották.

Keveset beszélnek róla, hogy a kórház munkáltató is, több mint 5 ezer munkavállaló dolgozik az intézményben - mondta Dr. Révész János, a kórház főigazgatója. Már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a szabadidős tevékenységekre, a dolgozók mentális egészségére, ezért uszoda, kultúrközpont és sportpálya is van az intézmény területén, valamint óvoda a kisgyermekes kollégáknak. A lakhatás segítése pedig a pályakezdőknek jelent kiváló lehetőséget - tette hozzá a főigazgató.

Megható és megtisztelő

A Blaskovics utcai ingatlan egykori dolgozójáról, Dongó Istvánné, Katika, volt intézetvezető főnővérről kapta a nevét. A névadó fia és családja is részt vett az eseményen. Fülöp Ákos László elmondta, hogy megható és megtisztelő, hogy édesanyjáról nevezték el az épületet, aki a kilencvenes évek végétől már rokkantnyugdíjas volt, mégis a mai napig emlegetik volt munkatársai. Az ő javaslatukra kapta a nővérszálló a „Katalin” nevet, hiszen a kórház volt az élete.