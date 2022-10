Szeptember 30. és október 2. között rendezik meg a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokat, mely hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, hiszen 1932 óta ünneplik. A 90 éves rendezvényre idén a "Fehér borok, színes kultúra" jegyében várták az érdeklődőket Tokajba. Szombaton délután szüreti felvonulással kezdődött a hivatalos megnyitó, melyet követően a színpadon felsorakoztak a hegyaljai települések polgármesterei. A hölgyek és urak 27 község, illetve város szőlőjét adták össze ünnepélyesen, hogy abból elkészülhessen a Tokaj-hegyaljai polgármesterek bora.

Kilencven éve töretlenül

Történelmi pillanat ez, hiszen nagyon kevés olyan rendezvény van az országban, ami megélt 90 évet - mondta köszöntőjében Posta György, Tokaj polgármestere. Lázár Miklós akkori országgyűlési képviselő indította el 1932-ben a kezdeményezést, melyet az utódok méltón gondoznak – tette hozzá.

A polgármester köszöntője után a rendezvény vendégét, Nagy István agrárminisztert megkötözték. Ez a hagyományos szokás arról szól, hogy szüretkor a gazdának elkötik a szerencséjét, hogy jövőre is jó termés legyen. A miniszter kiemelte, hogy nincs magyarabb borvidék, mint a tokaji. Nincs olyan, amelynek nagyobb hagyománya lenne, mint Tokaj-hegyaljának. Ha bárhol a világban járunk, Tokaj nevének hallatán mindenki tudja, hogy magyarok vagyunk. Hozzátette: nagy kincs birtokában vannak az itt élők, amelyet továbbra is meg kell őrizni és becsülni. A hagyományok mellett azonban azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a legnagyobb megújuló képességgel bíró borvidékünk is a tokaji – emelte ki az agrárminiszter.