Ismét sokan fertőződnek meg koronavírussal, bár igazán nem tudni, hogy mennyien, mert csak kevesen fordulnak orvoshoz. Hogy miért, azt Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanártól tudtuk meg. Mint mondta, jelenleg hivatalosan napi 2 ezer körül van az esetszám. A járványgörbe kis hullámzásokkal oldalazik. Jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ hetente közli az adatokat, most 10-14 ezer között van a regisztrált, friss fertőzöttek száma.

Torokfájás

Körülbelül ez várható a következő hetekben is, a szennyvízadatok is ezt mutatják, hiszen azok sem emelkednek. Azonban ha vége lesz a kellemes, száraz, enyhe napoknak, és beköszönt a hűvös, csapadékos idő, akkor minden bizonnyal megugrik az esetszám., ami azt jelenti, hogy hetente 5-10 ezer fertőzött is lehet. Novemberre-decemberre várható a járványcsúcs, hangsúlyozta a víruskutató.

Dr.Rusvai Miklós

– Megjósolni azonban nem lehet a számokat, hiszen most már nagyon nagy a látencia. A betegek közül sokan nem mennek orvoshoz, mert nincsenek súlyos tüneteik, legfeljebb fáj a torkuk, gyengének érzik magukat, folyik az orruk, köhögnek. Négy-öt nap ágynyugalom után azonban mindez elmúlik. Tehát a covid-fertőzötteknek csak nagyjából az egytizede kerül hivatalosan regisztrációra, ami miatt nem valósak azok a számok, amelyek hetente megjelennek – jelezte Rusvai Miklós.

Megváltozott

Megtudtuk tőle azt is, hogy az enyhe tünetek egyrészt annak köszönhetőek, hogy három év alatt a koronavírus sokat változott. A járvány kezdetekor egyébként a víruskutatók sem gondolták, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. A vírusnak az eltelt idő alatt ugyan nőtt a fertőzőképessége, mert az úgynevezett tüskefehérje jobban tud kapcsolódni az emberi szervezethez. Ugyanakkor csökkent a megbetegítő-képessége, nem okoz tüdőgyulladást és citokinvihart, mint a korábbi vuhani és alfa változatok. Most már csak felső légúti betegséggel és erős fáradtságérzéssel kell számolni. Az enyhébb tünetek annak is köszönhetők, hogy a lakosság 99,9 százaléka védett. Vagy azért, mert beoltatta magát, vagy mert átesett a fertőzésen. A védettség nem azt jelenti, hogy nem lesz valaki beteg, hanem azt, hogy a szervezete könnyebben leküzdi a fertőzést.

Rizikócsoportok

Rusvai Miklós hangsúlyozta, azonban most is vannak olyan rizikócsoportok, melyekre veszélyes lehet a koronavírus jelenlegi változata is. Nekik mindenképpen javasolt felvenniük a 4. vagy az 5. oltást. Veszélyeztetettnek számítanak a túlsúlyosak, a magas vérnyomásban, cukorbetegségben, keringési betegségben, légúti allergiában szenvedők, az erős dohányosok, valamint azok, akik tumorosok vagy tumorterápiában részesülnek. A magyar emberek 20-25 százaléka tartozik valamelyik csoportba.

Jelezte: a vírus megjelenése óta az is kiderült, hogy az egyes személyek genetikája is szerepet játszik abban, miként viselte a fertőzést. Ezért lehetséges, hogy egészséges, fiatal emberek is kórházba kerültek, esetleg el is hunytak. Azt is tudni, hogy az előző változatok az A vércsoportúakra kimondottan veszélyesek voltak, a 0-ások viszont a rezisztensebbnek bizonyultak.

A víruskutatót kérdeztük a majomhimlőről is, hiszen újabb és újabb fertőzötteket regisztrálnak.

– A majomhímlő-vírus fertőző, de alacsony terjedőképességű kórokozó. Magyarországon egyidejűleg 14 embernél nem volt több fertőzött. Aktuálisan 2-3 -ról tudni. A majomhimlő soha nem lesz világjárvány, annak ellenére, hogy már több mint 100 országban jelen van. Éppen azért, mert ugyan fertőző, de nem ragályos betegségről van szó – fogalmazott a víruskutató.