A Matyó Nagymama Klub 2000-ben szervezte meg először a megyei nyugdíjasklubok összejövetelét, azonban az elmúlt két év pandémiás időszaka miatt idén tartották meg a jubileumi rendezvényt Mezőkövesden, a Közösség Házban. Az eseményen dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében méltatta a találkozót, hangsúlyozta, hogy hatalmas érték és nagy öröm, hogy két évtizede töretlen lelkesedéssel vesznek részt rajta a megye nyugdíjasklubjai. Az ünnepségen részt vett Lenkey Béláné, a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletének elnöke. A rendezvényre Boldogkőváraljáról, Mezőcsátról, Mezőkeresztesről, Miskolcról, Hortról is érkeztek fellépők, sőt, ez alkalommal Kassáról az Őszirózsa Nyugdíjas Klub is ellátogatott Mezőkövesdre. A rendezvényen 25 produkciót láthatott a közönség. Voltak, akik nótákat, operetteket, szüreti dalokat, népdalokat énekeltek, de szerepelt a műsorban görög tánc, cigánytánc-paródia, kalapos tánc és operett-tánc is. A házigazda Matyó Nagymama Klub a legidősebb koreográfiájával, a matyó lakodalmassal készült a jubileumra, a Rozmaring és a Matyó Népi Együttes pedig matyó táncokkal szórakoztatta a közönséget.