Két épületet is terveznek Miskolc belvárosába a közeljövőben, méghozzá egymás közelébe, és mindkettő magánterületen, magánberuházásban épül. Közös a két projektben az is, hogy az évtizedek óta tervezett leendő főtér (Szent István tér) mellé, közelébe szeretnék megépíteni. Mindkét tervről beszámoltunk már: az egyik egy társasház, alatta szolgáltató egységekkel az Avalon Center Kft. beruházásában – Tóth Róbert, a cég képviselője nemrég azt nyilatkozta lapunknak, hogy a beruházás előkészítése az engedélyeztetés fázisában van. A másikról a napokban beszélt Mohácsi Gábor, az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont ügyvezető igazgatója: irodák és rendelők lesznek az épületben. „Kinőttük már a fürdőt, régóta gondolkodunk a bővítésen”, fogalmazott.

Egy ingatlanon

Szunyogh Lászlót, Miskolc főépítészét ez utóbbi építkezés apropóján kérdeztük, de valójában mindkét építkezésről. Illeszkednek-e majd egymáshoz és a leendő főtérhez, azaz ez is szempont volt-e a tervek elfogadtatásánál? – érdeklődtünk.

A két beruházás egy ingatlanon valósul meg, de két külön tulajdonosi kör két független beruházása, erősítette ő is meg. „Mindkét tervezés figyelemmel volt egymásra”, válaszolta. Az Avalon-beruházás során kialakuló belső térre igényes sarokképzéssel fordul a tervezett épület. A főtérre átvezető passzázs nyomvonalát a két tervben egyeztetetten alakították ki. „A két épület egyébként egymástól eltérő kialakítású, de még az illeszkedés szempontjából is különböző alapállású, s ez tudatos választás volt. Az Avalon, nagy méretei miatt, inkább visszafogottabb, semlegesebb, mert ekkora méretben egy nagyon egyedi kialakítású épület rátelepedett volna a védendő környezetre. A fürdőbővítés viszont a tér épületeitől lényegesen kisebb, különleges helyzetű is, s ehhez a helyzethez igazodva merészebb formálású. A bővítés egyébként a főtérhez közvetlenül nem, csak az Avalon belső terén átvezetett passzázzsal kapcsolódik”.

Ha az Erzsébet téren sétálunk, feltűnik a fürdő melletti kupolás épület: a hajdani patinás ház vakolata hullik, maga az épület meglehetősen rossz állapotban van.

Építészeti dilemma

Nos, ennek az épületnek (amely korábban a fürdőigazgatói lakás volt) a helyére épül majd az újabb, a Mohácsi-féle beruházás. Szunyogh László főépítészt erről külön is kérdeztük. Mint elmondta, a hajdanvolt lakás mögötti tűzfal zavaróan rontja a tér látványát, így az elmúlt évtizedek során újra és újra fölvetődött az új beépítés, vagy emeletráépítés lehetősége, szükségessége.

„Több építész készített ide korábban terveket, ezek azonban nem valósultak meg. A jelenlegi tulajdonos nem régebbi tervekkel, hanem új tervező új koncepciójával kereste meg a Főépítészi Kabinetet”, mondta. Szerinte az építészeti dilemmát az okozza, hogy bár az említett fürdőigazgatói pavilonnak a tér felé a fürdővel azonos kialakítású homlokzata van, kis saroktoronnyal, de rossz állagú épület, nem fejleszthető, s emeletet nem lehet ráterhelni. A főépítész magyarázta: a korábbi és a mostani tervezések során (talán 15 terv is készült az évek során, csak most 6-8 – a szerk.) sok variáció felmerült, több a torony megtartásában gondolkodott.

Közösségi tervezés

„Azért esett a jelenlegi változatra a választás, mert igaz, hogy új épületként jelenik meg, de színvonalas, építészetileg különleges és ezáltal a tér értékeit gazdagító alkotás születik majd” – mondta lapunknak. Megjegyezte, amikor kiderült, hogy az Erzsébet fürdő bővíteni szeretné szolgáltatásait, az alap az volt, volt, hogy a fürdő főépülete érintetlen maradjon. A tervezés kezdetekor leszögezték, hogy az igazgatói pavilonrész bővítéséhez, vagy bontásához csak abban az esetben járulnak hozzá, ha az új épület gazdagítja a teret. Szempont volt a környezetbe illesztés is. „Ezért igazodik a zárópárkány magasságilag a szomszédos Soltész Nagy-házhoz, és tér felőli homlokzata ezért nem üvegfal, hanem hagyományos „lyukarchitektúrájú” (ablak, falmező), s ugyanúgy sarokelemmel zárja le a tömb sarkát, mint a főutca felőli sarkon. A déli oldal nagy üvegezett felületei sem öncélúak, méltó hátteret adva kiemelik az előtte lévő fürdőépület szoborszerűségét”. Fontos volt még a főtér felé átvezető passzázs méltó lehatárolása és indítása, „kapuzata” is, fűzte az elmondottakhoz Szunyogh László, mint ahogy azt is: maga a sétány egyébként a jelenleginél szélesebb is lesz.

Az újonnan tervezett épület (épületek) a leendő főtér szomszédai lesznek. Lehet-e már tudni, milyen stádiumban vannak a főtér tervei? – kérdeztük a főépítészt.

„A főtér kialakítása a következő uniós támogatási ciklusban TOP Plusz keretében valósulna meg. Előtte közösségi tervezés bevonásával kerül meghatározásra a tervezési program. Ez még nem indult el, de az önkormányzat részvételiségi programjában már szerepel” – válaszolta.