Ahogy azt korábban már hírül adtuk kigyulladt és lakhatatlanná vált egy ikerház szombaton Hernádkércsen. A lángok az összes helyiséget érintették és a tetőt is elpusztították. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Megkérdeztük Kozma Istvánt, Hernádkércs polgármesterét, mekkora károkat okozott a tűz.

A kár több tízmillió forintos. A komplett tetőszerkezet megsemmisült, bizonytalan a falak állapota is a hőhatás miatt, illetve a villanyóra is károsodott, ezért az áram visszakötése is feladat lesz – mondta a polgármester. Majd hozzátette: a burkolatok állapotát is fel kell majd mérni, amint a törmeléktől megszabadítják a belső tereket. De jelenleg még folynak a vizsgálatok, ezért erre egyelőre még nincs lehetőség. Ezek szociális bérlakások, 12 van belőle az önkormányzatnak, mindegyik ikerlakás, három új építésű és három felújított. Az új építésű ikerlakások egyike volt a károsodott ingatlan – hangoztatta Kozma István. A két ingatlanrész össze van kötve egy garázzsal. Ebben a helyiségben keletkezett a tűz, valószínűleg két ott lakó gyermek próbálta ki a cigarettát, amivel meggyújtottak valamit, majd a tűz a tetőszerkezeten keresztül tovább terjedt mindkét lakásra – mondta a polgármester.

Tűz után a víz

A károkat tetézte az oltásra használt nagy mennyiségű víz is, amitől a berendezési és a háztartásban használt tárgyak is tönkre mentek. Az ingatlan önkormányzati tulajdon, így biztosítással rendelkeznek. Bíznak benne, hogy a biztosító valamilyen mértékben megtéríti majd a kárt. Illetve vis major keretre is nyújtottak be igényt. Az ingatlan pályázati támogatásból valósult meg, ezért még négy év fenntartási ideje van, úgyhogy mindenképpen meg kell oldani a helyreállítását, ez az önkormányzat feladata lesz – tette hozzá a polgármester.

Egy élet munkája

Az Ádám családban az édesapa az édesanya és a fiuk, hárman éltek a bérlakásban. Van egy rossz állapotban lévő házuk, ami felújításra szorul, de lakhatóvá tehető, ebben próbálnak nekik segíteni, hogy oda tudjanak költözni – tudatta a polgármester. Jelenleg rokonoknál húzták meg magukat egy kicsi lakásban, ahol most összesen heten laknak.

„Mindenünk odalett, bútorok, tárgyak, ruhaneműk” – sorolta Ádám József, a családfő. Sajnos csak adományokra számíthatnak, mert nincs miből ezeket pótolni hirtelen. József többnyire alkalmi munkából él, ami nehezíti a megélhetést. A házban egy élet munkája lett hamuvá – fogalmazott. A tűz keletkezését követően néhány perccel érkeztek haza és azonnal riasztották a tűzoltókat, különben ha később érkeznek, talán még nagyobb lett volna a baj – vélekedett József.

Azonnali segítség

A másik leégett bérlakásban egy nagymama élt a két unokájával, akik feltehetően a tüzet okozhatták. Ők is szűkösen élnek jelenleg, családon belül oldották meg az elhelyezésüket. Még a tűzeset napján azonnali segélyben részesítették mindkét károsult családot, az önkormányzattól 100-100 ezer forintot kaptak, hogy élelmiszert és ruhákat tudjanak vásárolni, ami pillanatnyilag elegendő – emelte ki a polgármester. A kárt szenvedett családoknak adományt gyűjtenek segélyszervezeteken keresztül és magánszemélyek által. Hiszen a ruhaneműt, berendezési tárgyakat, háztartási gépeket is pótolni kell. Az önkormányzat a Hernádkércsi Hajlékok TIOP-3.2.3.A megnevezésű számlájára fogadja a felajánlásokat - pontos számlaszámot az önkormányzattól lehet kapni.