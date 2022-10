A Dísz tér felújítására ötleteltek csütörtökön a helyszínen élők a tervezőkkel közösen, magáról az eseményről beszámolt tegnap portálunk. Azzal kezdtük: bizonyára sokan nem tudják, hol van Miskolcon a Dísz tér, de a Szökőkutat említve szinte mindenki tudja, melyik ez a terület: a Városház tértől Diósgyőr irányába, de még innen a Szent Anna templomon.

Nincs túl jó állapotban a terület. Ezért is vette bele a városvezetés az új programjába: a kiemelten fejleszteni szánt úgynevezett városrészi központok közé, ahol a közösségi tervezés módszertanát kívánja alkalmazni az önkormányzat. (Öt ilyen városközponttal és öt közösségi tervezéssel számolnak, a legközelebbi szombaton lesz 10 órától Diósgyőrben a Honfoglalás parkban.)

Vita a Facebookon

Elöljáróban megjegyezzük, hogy már a közösségi tervezés beharangozója is némi vitát generált az egyik, Miskolc iránt elkötelezett, a helyi közügyekben hangját aktívan hallató Facebook csoportban. Többekben felmerült, hogy a Dísztér felújítása, újraterveztetése talán a „szökőkút” elbontását is jelentené egyben. Ezt egy Szunyogh László főépítésznek tulajdonított bejegyzéséből olvasták ki, de a főépítész azóta cáfolta, hogy a szökőkút elbontására készülnének.

Egyik kommentelő szerint ha nem nézne ki ilyen gyalázatosan a tér, akkor a szökőkút is megtalálná a helyét.

Van, aki Miskolc olyan elválaszthatatlan részének tartja az említett térplasztikát, mint az Avas kilátó.

Van kommentelő, aki úgy látja, a tér nincs is rossz állapotban, a zöldterület fái szemmel láthatóan jól érzik magukat.

Abban nincs egyetértés, hogy sokan látogatják-e a teret. Egyik hozzászóló szerint mindig sok a babakocsis kismama, a kutyát sétáltató környékbeli, másvalaki szerint viszont ez éppen hogy nincs így: szerinte nem kihasznált ilyen szempontból a rossz állapotú tér.

Döntött a közgyűlés

A csütörtöki közösségi tervezésen elhangzottak választ adtak a felvetések egy részére. A meghívásra nagyjából 30-an jöttek el, köztük sok fiatal. A térhasznosításra vonatkozó elképzelések között egyébként egy esetleges „diáksziget” is szerepel, akár a fiatalok kedvelt helyévé is válhatna a tér, hiszen több gimnázium (Herman, Zrínyi, Kossuth, Bartók) a közelben van.

A programot dr. Simon Gábor, a körzet önkormányzati képviselője nyitotta meg. Mondta: a tér terveit már most szeretnék elkészíteni a közösség ötleteit is figyelembe véve, hogy addigra, mire lesznek pályázati források, legyen mit benyújtani. Hangsúlyozta, a város közgyűlése már döntött arról, hogy a Dísz teret is újraépíttetné, és arról is, hogy a TOP Plusz forrás felhasználását szeretnék ehhez is igénybe venni.

A szökőkút kapcsán kiemelte, immár 14 éve nem üzemel, medencéje erre alkalmatlan is. Utánanézett az okoknak: mind a vízvezeték-, mind a szennyvízrendszere tönkrement, az áramot is kikötötték több mint tíz éve.

– Akkora volumenű fejlesztésre lenne szükség, ami Miskolc erejét meghaladja, ezért lenne szükséges az uniós forrásra – fogalmazott. Elmondta, nemcsak a jelenlévők véleményére kíváncsiak, hanem bárkiére, így emailben is várják a javaslatokat a tervezzukmiskolcot.hu oldalra, illetve ötletládákat is kihelyeznek a város több pontján.

Előzetes koncepció

A tervezők egyébként már több előzetes koncepciót készítettek a térfejlesztésre, és sok kérdést is megfogalmaztak, amelyeket szerintük meg kellene vitatni. Ezeket Kaiser Dóra, a Dísz tér fejlesztésének tervezésével megbízott tájépítész ismertette. Elmondta, a szökőkút is része a koncepciónak, de kérdésként merült fel, hogy mi legyen vele: szökőkútként újítsák fel? Vagy térplasztikaként legyen a tér része, és mellette kisebb csobogók jelenjenek meg? Ha szökőkútként újítanák fel, akkor egy rejtett medencét gondoltak hozzá kialakítani. A térburkolat kapcsán kérdésként merült fel, hogy maradjon-e a jelenlegi, gyephézagos betonburkolat. Szeretnének akadálymentes burkolatot is kialakítani a főbb közlekedési irányokba. Modern, látványos térben gondolkodnak utcabútorokkal olyan stílusban, ami a fiatalok számára is vonzó. Itt azok a kérdések merültek fel, hogy ők mit szeretnének, miért jönnének ide, szeretnének-e például kültéri csocsót, usb-asztalt, ingyenes wifit. A fatelepítések kapcsán kérdéses, hogy milyen fajtájúak legyenek, hangszigeteljék-e a közelben futó forgalmat, villamosokat, vagy épp az lenne a lényeg, hogy jól belátható, átlátható legyen-e a tér.

Ötletek a honlapon

A koncepció és a kérdések ismertetése után három csoportba osztották a résztvevőket, hogy mindenki elmondhassa véleményét. Belehallgattunk a csoportokban folyó munkába, melyekben Kaiser Dóra (tájépítész), Czifrusz Natália (városi főkertész), Kovács Kamilla (városházi részvételi referens), Révai Márton (városházi építész), Képes Norbert (Forrásközpont vezető) gyűjtötte össze a véleményeket.

Másnap délután (pénteken) már fent is voltak az ötletek a honlapon, abból csemegézünk néhányat: babakocsival megközelíthető legyen a tér, modern utcabútorok legyenek rajta, ami a fiatalok számára vonzó. A környező kerékpárutak csatlakozzanak be ide, a későbbi tervezett kerékpárút is, és legyen a Városház térről közvetlen kerékpáros eljutási lehetőség.

A szökőkút kérdésében megoszlottak a vélemények. Volt, aki szerint „nem is hiányozna”, de volt, aki úgy fogalmazott, mindenképp megtartandó, újraindítandó, lehetőleg olyan technikai megoldással, hogy ne váljon illegális „fürdőmedencévé”. Volt, aki azt mondta, más, új, korszerűbb kívánkozna a helyébe.

Álmodnak a térre virágokat és „igazi park” miliőt; lenne igény gördeszka/roller parkra, vagy kondiparkra is. Pingpongasztal nem kell, és semmi, ami akaratlanul is hajléktalanok menedékévé változtatná a parkot, a szomszédos ház tetején a „Casco” neon (Miskolc talán első ilyen köztéri fényreklámja az 1960-as évekből) pedig maradjon meg és működjön. „A legfontosabb, hogy teljen meg a tér élettel!”