A rendezvényen Tállai András, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi köszöntőt, aki a beszédet követően a jeles jubileum alkalmából Pap Bernadettet, a Matyó Népművészeti Egyesület elnökét és Berecz Lászlónét, a szervezet tiszteletbeli elnökét köszöntötte, továbbá gratulált az egyesület és a táncegyüttes tagjainak is. Az egyesület nevében Pap Bernadett osztotta meg gondolatait. A rendezvényen a Matyó Táncegyüttes korábbi és jelenlegi művészeti vezetői közül öten, Kovács László, Mezei József, Zelei Ferenc, Pap Rita és dr. Nyíri Gábor is felszólaltak. Őket és Tállai Andrást mint a Matyó Táncegyüttes tiszteletbeli tagját ajándékkal köszöntötte Pap Bernadett. Megemlékezés is volt A jelenlévők ezenkívül megemlékeztek a Matyó Táncegyüttes elhunyt tagjairól is Oltyán Hermina közreműködésével.

A kulturális műsorban felléptek a Pöttöm és Ragyogó gyermekcsoportok, a Százrózsás Néptáncegyüttes, a Matyó Népi Együttes és a Matyó Táncegyüttes tagjai. A vacsora előtt dr. Kis Nóra, a Matyó Népművészeti Egyesület támogatója mondott pohárköszöntőt, majd az est zenés-táncos mulatsággal, valamint táncházzal folytatódott, a talpalávalót Cukros Misi és a Dobroda zenekar szolgáltatta. A nosztalgiatalálkozót a Matyó Népművészeti Egyesület szervezte meg nemrégiben a Hadas Látogatóközpontban.