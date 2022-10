A 2022. szeptember 30-tól folytatódó földértékesítési programban több mint 2300 darab (összesen 3000 hektár), 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvánosan, több mint ezer településen, melyek mintegy 40 százaléka szántó, rét, legelő, a többi pedig vegyes művelési ágú ingatlan. A területekre 30 napig, azaz 2022. október 30-ig lehet vételi ajánlatot tenni - ismertette a minisztérium közleménye.

Magyar gazdálkodóknak

Az agrártárca szerint a magyar gazdálkodóknál jó helyen van a föld, mindennapi munkájukkal ők művelik meg ezeket a területek és élelemmel látják el a magyar háztartásokat.

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása mellett, amivel a magyar birtokpolitika több mint három évtizedes adósságát kívánja orvosolni. Ezért értékesítésre kerülnek olyan ingatlanhányadok is, ahol az állam kisebbségi tulajdonos, így akár a tulajdonostársak többlettulajdonhoz juthatnak az érintett ingatlanban, ezzel - ideális esetben - csökkenhet a tulajdonostársak száma is.

Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, hiszen értékesítésre kerülnek azok a jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok, melyek hasznosítása - leginkább - a szomszédos ingatlanok használói által optimálisabban kivitelezhető. Az eredményes gazdálkodáshoz elengedhetetlen a megfelelő birtokméret kialakítása, melyhez a mostani földértékesítési program jó lehetőséget kínál. Az értékesítés ezúttal is elektronikus úton zajlik.

Kétszáz felett megyénkből

Megyénkből 202 tétel szerepel a listán, amelyre ajánlatot lehet tenni. Nagyrészt külterületekről van szó, kisebbrészt zártkert és néhány belterületi földdarab szerepel a listán. Jó részük egy hektár alatti, jó néhány egyharmad hektáros terület is van köztük, de a tíz hektárt megközelítő földterület is akad. Változatos, hogy megyénk mely területein fekszenek a földdarabok, a legtöbb Mezőcsát, Nemesbikk, Szendrő és Miskolc közeléből szerepel a listán.

A művelési ág nagyon változatos: kivett beépítetlen terület, rét, szántó, fásított terület, legelő, kert, kivett major. De van kivett mocsár, agyaggödör, út, gazdasági épület, vízfolyás, tanya, kopárság megnevezésű is.

Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon érhető el.