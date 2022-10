A hideg idő beköszöntével újabb feladat hárul az autósokra, hiszen gondoskodniuk kell a téli gumiról a gépjárműveiken. Az abroncs csere alapkritériuma nem a hó kellene hogy legyen, hanem a napi átlaghőmérséklet 7-8 fok alá történő csökkenése.

Az idei hosszú, átlagosnál melegebb őszi idő kitolhatja a csere időpontját, hiszen a napi átlaghőmérséklet még nincs a határérték alatt.

A biztonság az első

"Az abroncscsere az egyik, ha nem a legfontosabb része az autónk téli felkészítésének. A nyári abroncs egyszerűen nem alkalmas a téli közlekedésre" – mondta el portálunk érdeklődésére Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Hozzátette: "Mindez a számok felől közelítve: ha a télire is fent hagyott nyári abroncs miatt okozunk balesetet, a kár már egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is nagyobb lesz, mintha vettünk volna négy téli abroncsot."

Morenth Péter arra is rámutatott, hogy a legjobb megoldás az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük le. Annak érdekében, hogy nagyjából egyszerre kopjanak „csereérettre”, 7-10 ezer kilométerenként érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak - erre kiváló alkalom a szezonális csere. Forgásirányos abroncsok esetében a forgásirány megtartására ilyenkor is figyelni kell.

Drágultak a tavalyi évhez képest

Megkerestünk több gumiszervizt, akik egyöntetűen azt mondták portálunknak, hogy drágultak a téli abroncsok.

„Idén 15-20 százalékos drágulás érezhető a piacon” – nyilatkozta Gallai Szilvia, a Borsod Gumi Kft. ügyvezetője. Arra is rámutatott, hogy ez annak köszönhető, hogy alapanyaghiány van, illetve az anyagárak is jelentősen megdrágultak az utóbbi egy évben.

„A gumiabroncsokból is általános a hiány, ami további drágulást okoz” – tette hozzá. Az ügyvezető tapasztalata az, hogy hiába drágultak a gumik, folyamatosan érkeznek a cserére váró autósok hozzájuk.

A költségeik is növekednek

Egy anonimitást kérő szakszervíz elmondta, hogy a technikai költségeik megnövekedtek, így kénytelenek voltak árakat emelni. „A tapasztalatom az, hogy aki korábban is a prémium minőségű abroncsokat kereste, az most is azt kéri” – mondta.

Rámutatott: Az árakat minden szakszervizben a gumi mérete és minősége határozza meg, így az árak a néhány tízezres tételtől a százezresig terjedhetnek a csere költségeit is beleszámítva.