Hálaadó istentisztelet keretében vette immár hivatalosan is birtokába megújult templomát a pácini református gyülekezet a napokban.

A helyi közösség régóta várt a lehetőségre, hogy hitélete kiteljesedésének legfontosabb helyszínét megújíthassa, mert már nemcsak esztétikailag volt kifogásolható az épület, de a pergő vakolat veszélyes is volt.

A mostani felújításra egy pályázaton kaptak 15 millió forintot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től – közölte szerkesztőségünkkel Lőrincz Attila református lelkipásztor. Hozzátette: évek óta keresték a megoldást arra: miként lehetne megújítani a templomot, ugyanis már tenyérnyi vakolatdarabok hullottak róla a földre. A lelkipásztor aggódott a templommal közös udvarukon játszó gyerekeiért, valamint – mivel az épület közel van a pácini főutcát kísérő járdához – a járókelőkért is. Megemlítette: a helyi közösség hozzátette a megújuláshoz a maga részét is, hiszen kisebb-nagyobb munkákat a maguk erejéből is elvégeztek, így újult meg például a kerítés fala.

A mostani támogatásból a templom teljes homlokzatát, valamint a tornyot újították fel, de jutott pénz az ajtók újrafestésére is – közölte a lelkipásztor.

Érdeklődésünkre elmondta azt is: szükség lenne még a templombelső újrafestésére, ami szintén évtizedes probléma. Ezzel együtt a közeljövőben elsősorban a közösség hitéletének a megújítására helyezik a hangsúlyt.

A hálaadó istentiszteleten a helyiek mellett képviseltették magukat a környékbeli református, valamint történelmi gyülekezetek és azok lelkipásztorai is.

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke azt mondta: Isten különös kegyelme az, amikor egy olyan nehéz sorsú térségben, mint a Bodrogköz templomok újulhatnak meg, mert általuk Isten biztatóan azt üzeni: terve van a helyi közösségekkel.

Kérdésünkre válaszolva kifejtette: a szegényebb régiókban élő lelkipásztorok tisztában vannak azzal, hogy egyes településeken a hitéleti tevékenységen túlmutató szellemi munka is súlyt helyez a vállukra, de ők ennek tudatában és ezzel a felelősséggel végzik a munkájukat a közösségépítés érdekében.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője így kommentálta a 2020-ban megépülésének kétszázadik évfordulóját ünneplő templom felújítását: „Nagy öröm számomra, hogy a választókerületben immáron a 31. református templom helyreállítását is el tudtuk végezni. Hálát adok Istennek, hogy ebben a munkában, amelyben Abaúj-Zemplén templomainak helyreállítását tűztük ki célul, országgyűlési képviselőként én is részt vehetek” – írta közösségi oldalán.