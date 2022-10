Tavaly szeptemberben égett le az Encs Fügöd városrészében található iskola. Nem a teljes épület, hanem annak egy része, feltehetően elektromos zárlat miatt. Az épületrész azóta is használhatatlan, a tetejét lebontották, nehogy balesetet okozzanak az elüszkösödött gerendák. Az intézménybe 131 gyerek jár, most délelőtt-délutáni váltásban, hogy legyen elég osztályterem a gyerekek számára.

Mikola Gergelyt, Encs polgármesterét kérdeztük, mi lesz az iskolával, mikor újulhat meg.

Elöljáróban elmondta, bár az iskola épülete az önkormányzat tulajdonában van, de az intézmény fenntartója a Szerencsi Tankerületi Központ. Azonban van remény az iskola felújítására. A tankerület kormányzati segítséggel kívánja a felújítást elvégeztetni, tavasszal ki is írták a közbeszerzést.

– Ezt azonban kis idő múlva visszavonták, amin igencsak meglepődtünk. Kiderült, ennek oka az, hogy nemcsak felújítják, de ki is bővítik az intézményt. Mégpedig úgy, hogy a tűzben megsérült épületrészre egy új szintet húznak a gyermeklétszám növekedése miatt. Ennek a közbeszerzése már lezajlott, az encsi önkormányzat és a tankerületi központ is arra vár, hogy a kormány hozzárendelje a forrásokat. Bizakodásra ad okot, hogy Lázár János beruházási miniszter nem húzta ki az iskolabővítést és -felújítást a tervezett fejlesztések listájáról, de a terület országgyűlési képviselőjének is elsődleges feladata, hogy segítse az iskola bővítését, felújítását. Remélem, minél hamarabb megszületik a döntés, és kezdődhetnek a munkák – jelezte a polgármester.

Elmondta, jelenleg nehéz körülmények között folyik a tanítás. A helyszűke miatt egyszerre nem fér el minden osztály az iskolában. Ezért az önkormányzat is szeretné, ha rendeződne az iskola ügye, és amiben tudja, segíti a tankerületi központot.

Nem kallódnak el

– Azért is lenne fontos, hogy megfelelő körülmények között tanulhassanak a gyerekek, mert a fügödi városrészben élő családok 90 százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A szülők ragaszkodnak hozzá, hogy gyermekeik a lakóhelyükön járjanak iskolába, aminek megvan az oka. Így látják biztosítottnak, hogy gyermekeik nem kallódnak el. Általános iskolai tapasztalataimból tudom, hogy amikor az encsi Petőfi-iskolába jártam, reggel megérkezett a busz a fügödi felsősökkel. Azonban közülük nem mindenki ment be órára, mert a városban már nem tudta ellenőrizni senki, hogy hol töltik a napjukat. Ha viszont közel van az iskola a családhoz, nagyobb az iskolalátogatási kedv is. Így lehet biztosítani, hogy minden diák megkaphassa a megfelelő oktatást – hívta fel a figyelmet Mikola Gergely. Jelezte: a fügödi tagiskola tanári gárdája lelkiismeretes munkát végez, a pedagógusok mindent megtesznek a tanulókért. A Covid idején jól együtt tudtak működni a szülőkkel, akik szintén figyeltek a gyermekeik tanulására.

Az iskolaépület már a tűzeset előtt is szűkösnek bizonyult, ezért már akkor konténertermeket kellett biztosítani, hogy jusson hely minden osztálynak. Most jól jött, hogy a konténerek már ott álltak az udvaron, mert így legalább váltásban tudnak járni a gyerekek iskolába.

Az iskolafelújítással kapcsolatban Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerület igazgatója válaszolt portálunknak.

Mint írta, az épületrész újjáépítésével kapcsolatban a feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott. A tankerületi központ folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és mindent megtesz azért, hogy a gyermekek biztonságos oktatását-nevelését biztosítsa.