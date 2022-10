A Blaskovics utcai ingatlan egykori dolgozójáról, Dongó Istvánné, Katika, volt intézetvezető főnővérről kapta a nevét a korábban Nővérszállóként ismert épület. A házat szerdán délelőtt adták át ünnepélyesen. Az első lakók - kórházi dolgozók - október közepén költözhetnek be.

Az épület az Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése elnevezésű projekt részeként újult meg. A négyszintes, lapostetős, téglaszerkezetű ház az 1960-as években készült, állapota miatt - eddig - évek óta üresen állt. A beruházásnak köszönhetően egy minden igényt kielégítő 61 férőhelyes szálló várja az intézmény dolgozóit, ezzel is segítve a korszerű lakhatási lehetőséget.

Uniós forrásból

Első ütemben, 2019-ben a kórház Európai Uniós forrás keretében energetikai felújítást hajtott végre, ennek során a külső homlokzat és lábazat hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók korszerű, műanyag nyílászárókra történő cseréje és napelemes rendszer telepítése is megtörtént. A beruházás bruttó 140 millió forintból valósult meg. A második ütemben, 2022-ben a Katalin-ház belső generál felújítására történhetett meg. A bontási munkák elvégzése után napjaink követelményeinek megfelelő komfortos életterek kialakítására került sor bruttó 400 millió forintnyi összegben.

Fotó: Ádám János

Keveset beszélnek róla, hogy a kórház munkáltató is, több mint 5 ezer munkavállaló dolgozik az intézményben - mondta Dr. Révész János, a kórház főigazgatója köszöntőjében. Már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a szabadidős tevékenységekre, a dolgozók mentális egészségére, ezért uszoda, kultúrközpont és sportpálya is van az intézmény területén, valamint óvoda a kis gyermekes kollégáknak. A lakhatás segítése pedig a pályakezdőknek jelent kiváló lehetőséget - tette hozzá.