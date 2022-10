A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület ismét bebizonyította, hogyan segíthetik a mai hagyományőrzők a történelemtanárok munkáját, valamint a magyar kulturális értékek iránti érdeklődés felkeltését. A Szilvásváradon megtartott interaktív történelemórán ugyanis több oktatási intézményből összesen négyszáz diák vett részt. A Büszkeségünk a magyar huszár elnevezésű rendezvényt az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya is támogatta, ennek köszönhetően a putnoki, miskolci, ózdi, borsodszentgyörgyi, edelényi, bélapátfalvi, balatoni és szilvásváradi diákok részére ingyenes volt.

– A rendezvény középpontjában a magyar huszár állt, mellette szerepeltek még a táncházmódszer, a magyar solymászat és a karikás ostor hungarikumok is – foglalta össze a részleteket Varga Gábor, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület vezetője. – A lelátón helyet foglaló fiatalok csikósbemutatót, végvári vitézek összecsapását, 1848/49-es szabadságharc korabeli életképet, majd solymászbemutatót láthattak. Ám hogy a látens tanulással egybekötött élő történelemóra valóban interaktívvá váljon, a diákok ezt követően forgószínpadszerű megoldással hat állomáson tudtak immáron gyakorlati ismereteket és főleg élményeket szerezni. Nyomon követhették a huszárok egyenruhájának változását a végvári harcosoktól egészen a II. világháború katonáiig, ágyú- és fegyvermustra várta őket a szabadságharc idejéből, kipróbálhatták a karikás ostort, solymászkodhattak. Szablyavívást láthattak, osztrák vértesekkel csaphattak össze, táncházban vehettek részt, de talán mégis legjobban a huszárlovakon való lovaglás nyűgözte le őket.

A kétnapos program második részében örkénytábori alapokon nyugvó kiképzésben vettek részt a lovasok. A közönség megtekinthette a képzés folyamatát, eredményét. A rendezvény nem csupán a diákok, hanem a pedagógusok tetszését is elnyerte, amit az is bizonyít, hogy már most érkeztek az iskoláktól visszajelzések. A tanárok remélik, bíznak benne, hogy az élő történelemórának a jövőben is lesz folytatása.