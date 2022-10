Mind a jelentkezők, mind a szavazatok számában a korábbi évek sikerességét is túlszárnyalta az idei Gyermekmosoly játékunk, így a pályázók közötti verseny a szavazás végéig tartogatott izgalmakat. Idén Borsodban 1863 nevezés érkezett a két korcsoportban, a beküldött fotókra pedig 60 881 szavazatot adtak le olvasóink. A pályázó szülők két kategóriában (0–3 éves és 4–7 éves) küldhették be a gyermekükről készült legcukibb, leghuncutabb, vagy akár a legzsiványabb képeket. Kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott megyei pályázók, valamint az országos szinten legtöbb szavazatot kapott pályázók értékes Játéksziget-utalvánnyal lehettek gazdagabbak. Az ünnepélyes díjátadóra érkező megyei győztesek 0-3 éves kategóriában Visontai Panna, aki két és fél éves és Miskolcról érkezett, Pelles Benett két éves és négy hónapos és nagyon szereti a járműveket, így a nyereményből várhatóan vonatot vagy autópályát fog kapni szülei tájékoztatása szerint, Bari Gergő előre nem látható ok miatt nem tudott eljönni. A 4-7 évesek között Érsek-Muszka Amira hat éves, és Ózdról érkezett szüleivel, szeret főzőset játszani így várhatóan konyhai felszerelésre váltják a díjat, de az sem kizárt, hogy az amúgy is bőséges babakészletet gyarapítják tovább - avatott be anyukája.