Az elmúlt héttel lezárult a Gondoskodó Miskolc szociális és támogató csomagban meghirdetett LED-csereprogram – az ingyenesen kérhető, energiatakarékos fényforrásokra olyan nagy volt az igény, hogy az eredeti, szeptember 30-i jelentkezési határidőt egy héttel meghosszabbították.

Az újabb határidő lejártáig hatezernél is többen regisztráltak a CYEB jóvoltából Miskolcon is elérhető csereprogramra, amelyben a hagyományos, nagyobb energiaigényű villanykörtéket lehet modern, takarékos fényforrásokra cserélni. A korszerűbb izzók alacsonyabb villanyszámlát, éves szinten pedig akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthetnek a miskolci családoknak.

A LED-csereprogramban Miskolcon összesen több mint 70 000 ezer energiatakarékos izzót osztanak ki az igénylőknek. Arról, hogy az egyes átvételi pontokon pontosan mikor lesz lehetőség a fényforrások étvételére, rövidesen tájékoztatást ad a városháza.