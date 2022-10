A Macik Csíkszeredában kezdték bajnoki kalandozásukat, majd Brassóban léptek jégre, harmadszorra pedig Gyergyószentmiklóson szerepeltek. Három meccsükön a lehetséges kilencből hat pontot ­gyűjtöttek, és ez több mint bravúr.

– Csaknem harminc miskolci szurkoló utazott el a fiúkkal – kezdte Fridély Gábor, a piros-fehérek törzsszurkolója, majd így folytatta: – Buszokkal és személykocsikkal érkeztünk, de olyan fanatikus nézője is akadt a diósgyőrieknek, aki vonattal kelt útra. A meccseken kívül Transsylvaniában megnéztük a havasalföldi fejedelem, III. Vlad Tepes várát, Brassóban a Fekete templomot és a főteret, megfordultunk a Szent Anna- és a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosnál, megcsodáltuk a csíksomlyói kegytemplomot és a sepsiszentgyörgyi kopjafákat is. A vendégszeretetükről híres erdélyiek megint kitettek magukért, szó szerint elvarázsoltak bennünket, mi pedig felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

– A tízórás, fáradtságos utazásért kárpótlást kaptunk: a csapatnak, így nekünk is sikerélményekben volt részünk, a fiúk minden képzeletet felülmúlóan játszottak, le a kalappal előttük – vette át a szót Csorba László, aki nélkül szintén nem rendeznek DVTK-jégkorongmérkőzést. – Évente egyszer jövünk Erdélybe a látnivalókért, a finom ételekért, a helyiek barátságáért, és nem utolsósorban vonz minket a XXI. század sportjának is nevezett jéghoki. Szóval pazarul éreztük magunkat, és nem kétséges, hogy 2023-ban is vállalkozunk majd az erdélyi és a székelyföldi kalandozásra.