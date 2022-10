„Több vagy, ha adsz!” Évek óta ezzel a mottóval hirdeti meg három napos önkéntes akcióját a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Idén október 6. és 9. között szerte az országban vállalkozó szellemű csoportok arra szánják az idejüket, hogy másoknak segítenek. A Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Irodája szervezésében, hívő fiatalok pénteken a Szinvából műanyag flakonokat és szemetet szedtek, a folyó Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumhoz közel eső szakaszánál.

Minden évben megáldják

– A 72 óra kompromisszum nélkül azért jó kezdeményezés, mert a fiatalok ilyenkor tesznek valamit a közért. Megtapasztalják, hogy rajtuk is múlik, hogy rendben legyen egy köztér, és hogy mennyire fontos vigyázni közvetlen környezetünkre. Miközben az együttesen elvégzett munka erősíti a közösségi összetartást is – mondta Salai Szabolcs atya, a miskolci Görögkatolikus Ifjúsági Iroda vezetője.

– Körülbelül négy-öt éve rendszeresen bekapcsolódunk az önkéntes akciósorozatba az ifjúsági irodától tíz-tizenöt fővel. Általában szemétszedéssel regisztrálunk rá. Egy alkalommal például a Búza téri buszpályaudvart tisztítottuk meg a cigarettacsikkektől. Erre lehet, hogy most is sort kerítünk. Valamelyik évben a cserkészeknek segédkeztünk a régi katonai sírok rendbetételében Miskolcon. Tavaly az iroda falát festettük le. Idén pedig a Szinva megtisztítása mellett döntöttünk, amit kisebb selejtezés és pakolás előz meg a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókiánál. A mi felekezetünk kiemelten kezeli a természetes vizeink szentségét. Vízkeresztkor például dr. Orosz Atanáz püspök atya megáld egy folyót, általában a Szinvát, vagy tavaly a Boldvát. A Sajó szennyezése óta egyébként is nagyobb figyelem irányul erre a témára. A szemétszedéshez az eszközökről magunknak gondoskodunk, de a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ígéretet tett rá, hogy elszállítja a folyóból kiszedett hulladékot. A helyszínt is a szervezet javaslatára választottuk ki, ahová egyébként nem könnyű leereszkedni. Úgyhogy viszünk kötelet és gumicsizmát magunkkal.