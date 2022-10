Elkezdődött szeptember elején, és november 15-ig tart a rágcsálóirtás őszi időszaka. Erről osztott meg információkat a miskolci önkormányzat, a város honlapján. A tájékoztatás apropója, hogy együttműködésre kérjék a rágcsálókkal fertőzött környék ingatlantulajdonosait: "A Miskolc Holding tagvállalataként működő Városgazdához érkezett bejelentések kivizsgálása során több alkalommal kiderült, hogy a rágcsálók elleni védekezés, irtás csak úgy lehet eredményes, ha a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is elvégzik a rágcsálóirtást. Ezeken a területeken a patkányfertőzöttség megfékezése a tulajdonos vagy bérlő kötelessége. A jogszabályok értelmében a hatóságok kötelezhetik a magánterület tulajdonosát vagy kezelőjét a szakszerű rágcsálóirtás elvégzésére. Az irtást végző szakemberek megállapítása az, hogy jelentősen nő az irtás hatékonysága, amennyiben a lakosság is együttműködik az irtásban. A Városgazda ezúton is köszöni a lakosság együttműködését" - fogalmaz a közlemény.

Megtudhattuk, hogy hangsúlyos szerepet kap a belváros, az idegenforgalom szempontjából kiemelt városrészek és a nagyobb lakótelepek gondozása. Az őszi főirtás keretén belül a Városgazda dolgozói többek között a Tetemvár alsó, középső és felső során, az Avason, a Szentpéteri kapuban, a Csabai kapuban, Kiliánban, valamint Diósgyőrben kezelik a területeket. Visszatérő helyszínek az illegális szemétlerakó helyek, valamint egyes közterületen tárolt kommunális hulladékgyűjtők környezete, ahol többször meg kell ismételni a rágcsálóirtást.

A rágcsálóirtás jövőre először április 1. és június 30. között esedékes.