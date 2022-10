Az elkövetkező évek egyik legnagyobb fejlesztése a megépülő Kardiovaszkuláris Centrum lesz, amelynek előkészítői munkái jelenleg is zajlanak. A népegészségügyi felmérés adatai alapján Borsod-Abaúj-Zemplénben is a vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedés, amely érinti a munkaképes korú lakosságot is.