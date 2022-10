"Mára úgy tűnik, hogy a baloldali városvezetés teljesen elveszítette a realitásérzékét. Szakmaiatlan, átgondolatlan döntések hosszú sorozatát láthattuk az elmúlt három esztendőben” – kezdte sajtótájékoztatóját Hollósy András, a Fidesz-KDNP szóvivője.

„Végveszéllyel riogatnak, hogy nincs pénz, miközben újabb fesztivált és bulikat támogatnak. A Rocktóberfest egyik főtámogatója ugyanis a város cégeit tömörítő Miskolc Holding Zrt.” - emelte ki a szóvivő. „Az a Miskolc Holding, amely Dubajba reptette a városvezetést, és legutóbb is milliós luxusvacsorát rendezett” – tette hozzá. Hollóssy András szólt arról is, hogy a város „végveszélyre hivatkozva bezárta a fűtést nem igényló meleg vizes fürdőket, ennek következtében a helyi szállodások foglalásai is jelentősen csökkentek, ugyanakkor a város kiemelten támogatja a fesztiválokat”. Hollósy András szerint természetesen nem a fesztiválokkal van baj, hiszen ez mindig is sokat jelentett a miskolciaknak. „Azzal van a baj, hogy a baloldali városvezetés a csőd szélén tántorogva nem a legfontosabb dolgokkal foglalkozik. Nem értjük, hogy miközben a háromnapos bulira összesen 51 járatpár autóbuszt indítanak, addig csúcsidőben tömegnyomor van a buszokon és villamosokon, sőt helyenként csak óránként egyszer indul járat” – foglalta össze.

A Fidesz válaszokat vár a városvezetéstől. Igaz-e, hogy sok tízmillió forint értékben támogatta a Miskolc Holding Zrt. a Rocktoberfestet? És mennyibe került a miskolciaknak az 51 rásegítő buszjárat?

Ezeket a kérdéseket mi is felettük a városházának, amint válaszolnak, közöljük.