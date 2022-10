A felvidéki politika és irodalom jeles képviselője, Csáky Pál tartott könyvbemutatót a miskolci Felvidék Házban. A penge élén és a Büszkeség és harag címűkönyve kapcsán faggatta beszélgetőpartnere Mács Ildikó, a Felvidék Ház igazgatója. A felvidéki Magyar Koalíció Pártjának volt elnöke, Szlovákia egykori miniszterelnök-helyettese, a kilencvenes évek Magyar Koalíciójának volt frakcióvezetője és az Európai Parlament volt képviselője több titkot árult el a szlovákiai magyarság egykori helyzetéről.

„A magyarországi barátaim előtt sokszor azzal dicsekszem, hogy ’56-os vagyok, mert 1956-ban születtem Balassagyarmattól 4 kilométerre Ipolyságban. A családunkat két felé vágta a trianoni békediktátum, amiről A penge élén című kötetben írok, amelyik a huszonötödik a sorban” – mondta Csáky Pál. „Az ötvenes években egyáltalán nem lehetett átjönni az anyaországba a magyar szabadságharc miatt. Édesapám ezt úgy próbálta kijátszani, hogy lement az Ipoly határfolyóhoz fürdeni és a másik oldalról átkiabált az öccsének. A vasárnapi mise után tudtak találkozni a folyónál, mert akkor elment a határőr.”

Tarra nyírtak a magyar szóért

A személyes történet után a szerző a trianoni döntés következményeiről elmélkedett.

„Létrehozták Csehszlovákiát, egy olyan országot, amely korábban soha nem létezett., Lengyel titkosszolgálati dokumentumok alapján lehet tudni, hogy 1923-ban a szlovákság szívesebben tartozott volna Magyarországhoz, mert a csehek gyarmatként kezelték a szlovák területeket. 1938-ban eljött a visszacsatolás, ami az én családomat is érintette, de ez nem sokáig tartott. 1945 és 1949 között 75 ezer magyart, főleg a szellemi vezetőket – tanítókat, írókat – telepítették ki. A helyükre önkéntes alapon szlovákokat költöztettek. 1945-ben 3 és fél millió németet is kizsuppoltak az akkor 12 milliós Csehszlovákiából. Az összes magyar iskola bezárt, az egyházi vagyont elkobozták és magyar nyelvű könyvek, újságok sem voltak. A Kossuth Rádiót lehetett titokban hallgatni. Ha valaki magyarul beszélt, azt a rendőrök bevitték és kopaszra nyírták. Elvesztette az állampolgárságát és nem kapott munkát. Aztán a vasfüggöny felhúzása után kezdett oldódni ez a légkör, mert a Szovjetúniónak nem volt érdeke, hogy feszültség legyen a keleti blokkban. A hatvanas évektől a felvidéki magyarság már nem a budapesti kormánytól várta a segítséget, hanem Pozsony lett a központ. 1975-ben érettségiztem. A szóbeli érettség előtt álltam, amikor az igazgató elvtárs behivatott és elmondta, hogy rólam olyan aktát állítottak össze, amivel Szlovákia egyetlen egyetemére sem felvételizhetek, ezért Csehországban vegyész mérnöknek tanultam. Kilenc évig ebben a szakmában is dolgoztam, egészen a kilencvenes évekig. Utána indult el a politikusi pályafutásom” – foglalta össze a történelem eseményeit Csáky Pál.