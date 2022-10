Az elmúlt hetek a válságmenedzselésről szóltak Miskolcon. Az energiaárak egekbe emelkedése miatt bejelentett városvédelmi intézkedések szinte minden városi intézményt érintettek a Herman Ottó Múzeumtól kezdve a a színházon, a bábszínházon és a könyvtáron át a Miskolci Kulturális Központig. Döntés született a fürdők és a Diósgyőri Tanuszoda bezárásról is. Szinte nincs olyan városlakó, akinek a mindennapi életét ne érintenék a megszorítások.

Minden fillér számít

„Egy olyan drasztikus válsághelyzetben, mint a mostani, valamennyi önkormányzatnak és településnek, így Miskolcnak is nagy eredmény minden lehetséges megtakarítás, minden megtakarított fillér és forint. Jelenleg szinte valamennyi települési önkormányzat, köztük kormánypártiak is, a túlélésért küzdenek. Miskolc városa az alapvető és a legszükségesebb lakossági szolgáltatások és ellátási formák – idősgondozás, fűtött óvodák, tömegközlekedés – megóvása és biztosítása mellett próbál minden lehetséges eszközzel takarékoskodni” – fogalmazott az önkormányzat sajtó osztálya az intézkedésekkel kapcsolatos kérdéseinkre adott válaszában.

Megkérdeztük többek között, hogy mennyi spórolást remél az önkormányzat a kényszerintézkedésektől. Azt a választ kaptuk, hogy az eddig meghozott városvédelmi intézkedések – reményeik szerint – közel félmilliárd forintos megtakarítást eredményezhetnek. Azt is megtudtuk, hogy az eddig bejelentett városvédelmi intézkedések egyelőre a december 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak.

Munkahelymegóvás a cél

Az intézmény átszervezések, bezárások miatt az ott dolgozók munkáját is érintik az intézkedések. A legnagyobb érvágás a Miskolci Fürdők Kft. munkavállalóit érintette, akik közül – mint több alkalommal foglalkoztunk vele – csoportos létszámleépítéssel 110 dolgozótól váltak meg. Mint megtudtuk, a Miskolc Holding Zrt. a helyzet rendezése érdekében felvette a kapcsolatot a Miskolci Foglalkoztatási Paktum irodájával, akik közvetítőként segédkeznek a dolgozók elhelyezésében. Ennek érdekében megtörtént a kapcsolatfelvétel mások mellett olyan helyi multinacionális cégekkel is, mint például a Joyson.

Emellett azonban magyar tulajdonú, kisebb helyi vállalkozások is jelezték, hogy vennének át munkavállalókat, valamint hatósági szervezetek is jelezték ugyanilyen szándékukat. Mindemellett zártkörű állásbörzét is rendeznek, kizárólag az érintett munkavállalóknak október 13-án, csütörtökön, amelyen 10 cég kínál majd munkalehetőségeket az érintetteknek. A munkatársak közül egyébként többen is jelezték, hogy a fürdők újranyitásakor visszatérnének majd a Miskolci Fürdők Kft.-hez.

A város célja a lehető legtöbb munkahely megóvása, a dolgozók megtartása, ahol erre lehetőség van átszervezésekkel és átcsoportosításokkal. Azoknak a telephelyeknek a dolgozói, amelyek átmenetileg szüneteltetik tevékenységüket, az anyaintézményben kapnak feladatot. Például a Herman Ottó Múzeum külső kiállítóhelyeinek munkatársai a Görgey utcai központi épületben végeznek majd mások mellett gyűjtemény-rendezési feladatokat – kaptuk a tájékoztatást.

Megmarad az úszásoktatás

Olvasóink közül többen aggódtak amiatt, hogy az iskolai úszásoktatásra alkalmas intézmények bezárása miatt ez a tevékenység kárt szenved majd. A következő választ kaptuk ezzel kapcsolatban: „Az iskolai úszásoktatás az ütemtervnek megfelelően megkezdődött a Dr. Kemény Dénes Sportuszodában. Mivel a városvezetés elkötelezett a sport, és különösen a gyermekkori rendszeres testmozgás fontossága mellett, ezért természetesen mindent megtesz, és most is azon dolgozik, hogy ezt a szolgáltatást minél tovább biztosítani tudja. Ami természetesen a kormányzati elvonások, illetve a rezsidíjak drasztikus emelése, és az önkormányzatok számára tízszeresére emelt távhődíjak miatt igen nehéz feladat...”