Házigazdaként a Miskolci Egyetem rektora, Horváth Zita is azt hangsúlyozta, reméli, a fiatalok a kiállítás segítségével olyan döntést tudnak hozni, ami megalapozza sikeres életútjukat, karrierjüket. Lesz, aki középiskola után rögtön dolgozni szeretne, mások továbbtanulnak majd az egyetemen. A kiállításon a duális képzések gazdasági szereplőivel is megismerkedhetnek a diákok.

Technikum, gimnázium

A megnyitó után az általános iskolások nagy érdeklődéssel járták végig a standokat. Megismerkedhettek a középiskolák képzéseivel, legújabb technikai csodáival, de azzal is, hogy milyen munkát végezhetnek majd a megye cégeinél.

Giák Gréta Lili még csak 7. osztályos az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában, de már határozott elképzelése van a továbbtanulással kapcsolatban.

– Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni Miskolcon, a Földesben vagy a Fráterben. Utóbbiban azért, mert a tesómék is odajártak, és jókat hallottam az intézményről. A Földes is nagyon tetszik, szimpatikus iskola. Azt még nem tudom, milyen pályát választok majd, ez még korai. Érdekel a pedagógia, így az is lehet, hogy a Kossuth-gimnáziumot választom majd – árulta el Gréta. Hozzátette: a pályaválasztási kiállítás nagyon hasznos a diák számára, hiszen sok információt szerezhetnek.

A miskolci Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola nyolcadikos diákja Tóth Péter. Ő csakis műszaki pályákban gondolkodik, ezért az Andrássy-, a Bláthy- és a Kandó-technikumok kínálatát mérte föl.

– Ezekről az iskolákról csak jókat hallottam. A műszaki érdeklődés onnan van, hogy az anyukám és az apukám is gépészmérnök. Én is jó vagyok matekból és fizikából, így valószínű, hogy középiskola után egyetemre megyek – vázolta a jövőt Péter.

Sütő Doroti, a Komlóstetői Református Általános Iskola nyolcadikos tanulója azonban még bizonytalan. Gimnáziumot választana, mert mint mondta, még nem tudja, mi érdekelné igazán. A Diósgyőri, az Avasi és a Lévay-gimnázium tetszene neki. Szeretne bejutni sport vagy nyelvi tagozatra. Szorgalmasan készül a felvételire, a matek megy jobban, árulta el lapunknak.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.