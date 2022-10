Közösségi csűr épült Háromhuta óhutai településrészén, a faluközpontban. Erre 40 millió forint pályázati támogatást kaptak, amit az önkormányzat további kétmillióval egészített ki. A beruházás a közfoglalkoztatási program keretében valósult meg.

Új lehetőségek

A közösségi csűr számtalan új lehetőséget kínál rendezvényeik lebonyolítására. Erre szükség is van, hiszen a zempléni hegyek között megbúvó Háromhutának ugyan mintegy 130 állandó lakosa van, mégis sok esemény helyszíne minden esztendőben – mondta el az átadási ünnepségen Verbovszki Károly, Háromhuta polgármestere. Jelentős az idegenforgalom is, sok a hétvégi ház, és a szállások száma is jelentősen bővült az utóbbi időben.

A vendégházaktól a panzión és erdei iskolán át egészen a szállodáig mindenféle szálláshelytípus megtalálható a három részből: Óhutából, Újhutából és Középhutából álló településen. A most felépített csűr a rendezvénytér és a szabadtéri színpad mellett épült fel.

A polgármester felidézte, hogy eddig erre a területre a programok, rendezvények alkalmával sátrat állítottak, ami többnapos és fáradságos folyamat volt. Ezért kezdtek el egy fix közösségi helyszín kialakításán gondolkodni, ahol 100-150 ember is elfér. Így vetődött fel a közösségi csűr megépítésének ötlete – mesélte a településvezető. Kiemelte: a Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási program keretében mintegy 40 millió forinttal támogatta a háromhutaiak fejlesztési tervét, amit az önkormányzat további kétmillióval egészített ki. Ez szinte teljesen az építőanyag költsége, a munkát a közfoglalkoztatási programban dolgozó helybeliek és szakemberek végezték el – fűzte hozzá a polgármester.

Becslése szerint ha a munkadíjat is ki kellett volna fizetniük, az további ötvenmillió forinttal emelte volna meg a csűr építésének költségeit. Az épülethez ötven köbméter fát, több mint tíz tonna vasat használtak fel, és burkolattal is ellátták a belső teret. A csűrhöz kapcsolódó konyhai részen pedig kilenc üstben főhetnek az ételek – sorolta. Hogy az új létesítmény mennyire hasznos, már eddig is beigazolódott – mondta Verbovszki Károly, ugyanis az épület eredetileg nyár végére készült el, és már több rendezvénynek is helyet adott. Ezek között esküvőt, falunapot, települési szintű családi napot, augusztus 20-i rendezvényt említett, és szerepelt már a csűr futóverseny bázisaként is – közölte.

Összeszokott brigád

A rendezvényen többen megjegyezték, hogy a háromhutai közfoglalkoztatott-brigádot egy komolyabb építőipari cég is megirigyelhetné, annyira pontosan, jó minőségben és olajozottan dolgozik. A település polgármestere megjegyezte: ez a fajta építkezés tudatos, hiszen a jelenlegi csapat 2016 óta dolgozik együtt. Mint mondta, szeretné is őket megtartani, mert valóban nehéz ilyen minőségű szakembereket találni a környéken. Megtudtuk: van köztük ács, kőműves, asztalos, villanyszerelő és vízvezeték-szerelő, vagyis az építkezésekhez szükséges teljes szakembergárda rendelkezésre áll Háromhután.

A polgármester szerint a dolgozók a szívüket is beleteszik a munkába, amit az igazol a leginkább, hogy elhozzák a gyerekeiket, unokáikat, és büszkén mutatják nekik, milyen épület létrehozásában vett részt apa vagy nagyapa. Fontosnak nevezte, hogy az utóbbi években nemcsak maradandó épületekkel tudták bővíteni a települést, de ezek gyakran a költségvetésbe is besegítenek. A legfontosabbnak tartja, hogy öt embert ki tudtak emelni a közfoglalkoztatási programból, és már piaci alapú munkabért biztosítanak számukra a helyi fejlesztések. Ezekkel tudják helyben tartani az embereket, köztük a fiatalokat – mondta Verbovszki Károly. Példaként említette a közösségi csűr szomszédságában álló, néhány éve átadott, több mint 30 fő befogadására alkalmas erdei iskolát, amely szinte folyamatosan telt házzal üzemel, az ország minden részéből érkeznek diákcsoportok, sőt már külföldről is voltak érdeklődők. Őket is kiszolgálja majd a csűr – közölte. Be tudják mutatni a helyi történelmi értékeket, a rendkívül színes és érdekes állat- és növényvilágot is. Ehhez csatlakoznak éppen megvalósulás alatt álló, további terveik is. Jelenleg ugyanis egy négy kilométer hosszú tanösvény kialakítása zajlik négy esőbeállóval és egy madármegfigyelő ponttal. Több helyszínen információs táblákat is kihelyeznek majd.

Marad a közmunkaprogram

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára megjegyezte: bár Magyarországon nagyon sok a sikeres közfoglalkoztatási program, azt a hatékonyságot, amelyet Háromhuta képvisel ezen a téren, kevés helyen tapasztalni. Hozzátette, hogy a kistelepülés nagyon jól gazdálkodik az adottságaival és lehetőségeivel, ráadásul mindezt jól érzékelhetően tervezetten és jól átgondoltan teszi. A helyettes államtitkár megjegyezte: ez a példa is mutatja, hogy a közcélú foglalkoztatással akár jövedelemszerző idegenforgalmi fejlesztéseket is meg lehet valósítani. De ugyanilyen jó hatékonysággal zajlanak más értékteremtő vagy a mezőgazdasági programok is. A várható nehézségek ellenére a közfoglalkoztatási programok tovább folytatódnak majd – ígérte.

Az impozáns csűr megépítéséhez kapcsolódó elvárások komoly feladat elé állították Sorosi Zsolt építészt, tervezőt is.

Kérdésünkre elmondta, a településközponti elhelyezkedés és a környező épületek megadták a főbb irányvonalakat a tervezéskor. Az önkormányzat pedig azokat az elvárásokat fogalmazta meg, amelyek számukra fontosak voltak. Ezek közé tartozott, hogy ne legyen belső letámasztás, vagyis oszlopok ne osszák meg a belső teret, és hogy legalább 100-150 ember befogadására legyen alkalmas a csűr, az építőanyagként pedig a fát jelölték meg, amit hagyományos ácsszerkezettel kell összeilleszteni. Ezek nagy kihívást jelentettek, de a végeredmény mindenképpen megérte a fáradságos munkát – mondta. Sorosi Zsolt külön látványosnak nevezte a csűr esti kivilágítását.