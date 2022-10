Az újmassai műemlék Fazola-kohó térségében fémöntési, földtudományi bemutatókon vehetnek részt a látogatók. Megmutatják mit jelent a hengerlés és hogyan készül a diósgyőri sín. Erre az egy napra ismét működésbe lép a kohó egy látványcsapolás erejéig. Tiszteletbeli kohászokat is avatnak. Kovácsbemutató keretében pedig megszólal a kovácsok zenéje. Felvonulnak a népi kismesterségek képviselői, az erdész erdei iskola és gombaismereti bemutatót is tartanak. „Határ a csillagos ég!” programsorozattal készül az Űrmérnökség. A fiatalok számára pedig anyagtudományi játszóházat rendeznek be és múzeumi tárlatvezetésre is lehetőség nyílik.