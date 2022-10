Európa legszebbje volt

A legelső alkalom 2012-ben volt. Akkor egy piros Tátra villamost díszítettek fel, piros dekorációban közlekedett, a következő évben főleg sárga színt kapott a jármű. 2014-ben kívül-belül vörös színt kapott az adventi villamos. Ebben az évben énekesek is felléptek a járművön: a David Bratton and the Every Praise Gospel Singers a villamos utazóközönségét is szórakoztatta előadásával a pályaudvartól a Városház térig.

És így ment ez az elkövetkező esztendőkben, a dekorációt készítők kreativitása - nem túlzás - nem ismert határokat.

A 2017-es adventi villamos hatalmas siker volt a miskolciak körében. A külső díszítésben a kék dominált, a festés havas fenyőfákkal teli esti tájat idézte. Ekkor lett először Európa legszebb villamosa a miskolci. A címet már - a tavalyival együtt - ötször nyerte el Miskolc a MHD86 nevű cseh portál versenyében, amelyben tehát rendszeresen Európa legszebb adventi villamosát keresik. A tavalyi szavazáson 11 ország 22 villamosát megelőzve nyerte el a címet a miskolci járgány.

Reméljük, idén is futhat az ünnepi díszbe öltöztetett villamos a miskolci és ide látogatók örömére, és ismét versenyben lehet az Európa legszebbje címért.