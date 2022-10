Újabb hermanos videóklip – [email protected]ó: Tanulni kell címmel – hódít a YouTube-on, tegnap már több mint 20 ezer megtekintésnél járt, pedig alig másfél napja osztotta meg a rendezője, Kiss Zoltán, az iskola magyartanára. A videó ötletéről már írtunk annak idején. Apropója egy zenés pódiumest volt, amelyen Beck Zoltán (énekes, gitáros, a 30Y zenekar frontembere) és Grecsó Krisztián (az egyik legolvasottabb kortárs, magyar író) léptek fel. Mivel mindketten népszerűek a fiatalok körében, ezért meginvitálta őket a gimnáziumba, ahol az előadásból-koncertből kisfilmet tervezett.

Beck Zoltán, a 30y együttes vezetője

Fotós: Penovác Károly

– Már akkor tudtam, hogy nem egy, hanem két klip is készül – mondta most lapunknak Kiss Zoltán. Egyrészt magáról a Tanulni kell szám iskolabeli koncertszerű előadásáról, másrészt pedig egy videóklip, amelynek alapja a dal.

Profi felvételt ajánlottak

El is készült a felvételhez a képanyag, amelyhez több helyszínen forgattak, aztán megmutatta a szerzőpárosnak, akik azt mondták, hogy annyira jó maga a klip, hogy nem érdemes a koncertfelvételt alátenni: stúdióbeli, profi hanganyagot érdemel. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián akkor tájt vonultak stúdióba, hogy felvegyék a lemezüket, és felajánlották Kiss Zoltánnak a felvételt.

Grecsó Krisztián író

Fotós: KISS ANNAMARIE

– Hihetetlen jó lett a hangzás – mondta a pedagógus. Újabb jelenetekkel egészítették még ki a filmet, a gimnáziumi felvételek mellett forgattak egy óvodában, a színházban, a munkában részt vettek Simon Zoltán és Mészöly Anna színészek is, akik egyébként osztálytermi előadásokat is tartanak a Herman diákjainak.

Útjára bocsátották

– Mindössze négy perc a klip anyaga, nem volt könnyű összerakni, hiszen több órányi felvételünk van, a negyede, ha belefért – árulta el a rendező-pedagógus. Hozzáfűzte, nagyon köszöni a Beck Zoltán-Grecsó Krisztián szerzőpárosnak, hiszen maga a dal így korábban jelenhetett meg, mint a lemez, azaz a Herman-klip lehetett a dal felvételének premierje.

Most útjára bocsátották, és bízik benne, hogy tetszik majd a közönségnek. A Herman több osztályának vetítették már le, a pedagógus örömmel fogadta, hogy több síró, meghatott arcot látott a vetítés alatt és után: meghitt pillanatok voltak.

– Sokszor téma mostanában a pedagógusok szerepe, feladata. Én úgy gondolom, nem csak a tárgyi tudás átadását értjük ez alatt. Legalább annyira fontos, hogy minden gyerek megkapja az élethez szükséges érzelmi muníciót is, hogy egészséges, magas érzelmi intelligenciájú felnőttekké váljanak – fogalmazott Kiss Zoltán. Úgy látja, ilyen szempontból nagyon magunkra vagyunk hagyva, és nem csak a gyerekek. Szerinte ennek a készségnek az erősítése is a pedagógus feladata, és úgy érzi, ezek a videók erről is szólnak.

We are the world...

Videók, hiszen a pedagógus kezdeményezésében már több hasonló kisfilm aratott sikert. 2019-ben néhány nap alatt megismerte a gimnázium nevét az ország, amikor a We Are The World című dalt dolgozták fel. A videóklipben az egész iskola, a legkisebbektől a legnagyobbakig, még a pedagógusok is énekeltek, és arra is felfigyelt az ország, amikor ugyanebben az évben ballagási kisfilmmel („…az emlékem vagy…” címmel) ajándékozták meg végzős diákjaikat, amelyben a tanárok kórusa szintén aktívan közreműködött. A filmet több mint 960 ezren tekintették meg a videómegosztó csatornán.

Kiss Zoltán most megemlítette azt is, hogy lesz folytatás: míg a [email protected]ó: Tanulni kell klip visszafogottabb, a következő klip intenzívebb történet, néhány héten belül az is látható lesz.