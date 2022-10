Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatójának köszöntőjét követően Sárhegyi Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke arról beszélt, hogy egy trófeamustra ünnepnap. A nemzetközi körülmények, illetve hazánk gazdasági helyzete miatt azonban különösen nehéz körülmények között tartják meg ezt a programot. Kijelentette: az ÉSZAKERDŐ szakszemélyzete fantasztikus eredményt ért el. Ennek nyomán olyan trófeákat tudtak bemutatni, amikre büszkék lehetnek és megdobogtatják a vadászszíveket. Azt kérte, hogy a trófeasort végigjárva, mindenki gondoljon azokra a kollégákra, akik erőt, időt, fáradtságot nem kímélve segítettek a vendégvadászoknak a bikák terítékre hozásában.

Rekord év volt

A bőgés szeptember elején kezdődött a megyében, de igazából a hónap közepén megérkező csapadékosabb időjárás indította be a szezont. Intenzív, de kicsit hullámzó volt a bőgés, egyes területeken napokra elhallgattak a bikák – mutatta be a szezont Vadász István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. A becsült trófeasúlyok 0,5-1 kilogrammal elmaradtak ugyan a várttól, de az idei így is rekordév volt. 90 vadgazdálkodó 862 gímbikát mutatott be bírálatra, ez az éves tervezett teríték háromnegyede. 37 bika trófeájának súlya haladta meg a 9 kilogrammot, ezek közül nyolc 10 kilogramm, egy pedig 11 kilogramm feletti volt.

A rekordsúlyú bika 11,2 kilós volt és a Boldvai Kossuth Vadásztársaság területén esett. Az ÉSZAKERDŐ Tállyai üzemi vadászterületén egy 10.78, a Csereháti Hrabina Vadásztársaság területén pedig egy 10,69 kilós trófeát viselő vadat ejtettek el.

14 aranyérmes bika

A legmagasabb pontszámot elért gímbika 221 pontos volt, ez a Bélusvölgye Vadásztársaság területén esett, a trófea súlya 9,26 kiló volt. Ezt követte a tállyai területen terítékre hozott gím, 220 ponttal. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14 aranyérmes bikát lőttek, ilyenre eddig még nem volt példa. Az érmes arány 30 százalék lett. A bikák 63 százaléka középkorú volt, tíz év feletti pedig 4,4 százalék. A bemutatott egyedek 2 százaléka kapott hibapontot, ez fele a tavalyi eredménynek.

Szentléleki Tibor vadászati osztályvezető az erdőgazdaság eredményeit ismertetve kiemelte: az ÉSZAKERDŐ Zrt. 8 vadászterületen, összesen 85 ezer hektáron folytat vadgazdálkodási tevékenységet. A bőgésben 138 bika került terítékre, megközelítve a tavalyi rekordévet, amikor 140 gímet ejtettek el. Az érmes arány 31 százalék. az átlagsúly 5,24 kilogramm. A társaság vadászterületein két aranyérmes bika esett. A Tállyai mellett a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság vadászterületén egy 9,81 kilogrammos, 210,13 pontos aranyérmes bika került terítékre.