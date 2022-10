Sínen van az Avalon-ház beruházás, azaz nincs akadálya a megvalósulásának, tudtuk meg a beruházó Avalon Center Kft. képviselőjétől, Tóth Róberttől. „A beruházás előkészítése az engedélyeztetés fázisában van” válaszolta. Azért tettük fel kérdéseinket, mert a miskolci közgyűlés szeptember 29-i ülésén volt egy előterjesztés, amely az Avalon Center Kft. Szent István téri beruházására vonatkozik. Az előterjesztés a város településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását javasolta az Erzsébet tér mellé tervezett építkezés területére, amit aztán el is fogadtak a képviselők. Lényege: a módosítás lehetővé teszi a terület új szempontok szerinti beépíthetőségét. Számunkra nem is ez volt a legfontosabb a szövegben, hanem egy félmondaton akadt meg a szemünk, ami akár arra is utalhat, hogy a cég el szeretné adni az ingatlant. („Az érintetett területeken a beruházási szándékot támogató és ingatlan értékesítését szándékozó Avalon Center Kft.” – a szerk.)

Jól értjük, hogy a cég el szeretné adni a területet? – tettük fel tehát ezt a kérdést is, amire Tóth Róbert válasza egy határozott nem volt. Sőt, megerősítette: továbbra is tervezik az Avalon-ház megépítését (az engedélyeztetési fázisnál tartanak), azaz „lesz egy társasház, alatta szolgáltató egységekkel”, fogalmazott.

A tervezett épület belső udvara az építésziroda látványtervén

Változtatnak-e a korábban nyilvánosságra hozott terveken? – kérdeztük még, hiszen egy civil, lokálpatrióta csoport korábban jelezte, a ház terveinek egyes részleteivel nem elégedettek: többek között arra kérték a ház tervezőjét és a beruházókat, hogy gondolják tovább a tervezett épület homlokzatalakítását, az anyaghasználatot és a színezést. Tóth Róbert válasza az ezzel kapcsolatos kérdésünkre szintén a határozott nem volt.

Nyár közepén

Az Avalon-ház Miskolc leendő főterének térfalaként épülhet meg. A terület magántulajdonban van, és hosszú évek óta vita folyik a hasznosításáról. A terület a Hell cégcsoporté – része az Erzsébet fürdő mögötti kavicsos parkoló, de a jelenlegi Grizzly söröző területét is magában foglalja –, Avalon Center Kft. nevű cégük néhány éve luxusirodaházat tervezett a területre. Az épület a tervek alapján túl nagy lett volna, nemcsak a környéken élők és egy civil csoport tiltakozott a megépítése ellen – de végül építési engedélyt sem kapott arra hivatkozva, hogy műemlékvédelmi szempontból nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. Az Avalon Center Kft. új terveket készített, lakóházat, a terveket a nyár közepén hozták nyilvánosságra.