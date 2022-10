Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója az energiaválságról, és annak kialakulásáról tartott előadást a diákoknak. - Azt jártuk végig, hogy mik voltak azok a tényezők, amik végül is odavezették Európát, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetbe került, amikor a válság bekövetkezett, illetve, hogy a válságnak mi a természete – nyilatkozta a Borsod Online-nak Litkei Máté.

Az előadások körüljárták a mezőgazdaság és a klímaváltozás kapcsolatát is: az okozó, az elszenvedő és a nyertes pozíciók áttekintésével együtt. Szó volt a fenntartható vállalatokról és az öko-marketingről is, és hallgathattak előadást arról is a fiatalok, hogy miként értelmezi egy zöld influenszer az egyéni felelősség kérdését.

Tudásbázis

- Az MCC nemcsak a tehetségkutató intézmény, hanem egy tudásbázis is – hangsúlyozta Konyári György, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) miskolci képviselet-vezetője. - Ebből a tudásbázisból igyekszünk minél gyakrabban, minél többet megmutatni. A mai napon Klímapolitikai Intézetünk vendégeskedik Miskolcon. Magának az intézetnek a teljes portfóliója, a teljes tudásbázisa megjelenik itt. Egyetemista és középiskolás diákokat vártunk az előadássorozatra. Az MCC-nek most már 6 nagy intézete van, ezeken a helyeken a tudományos munka áll a fókuszban, de ez nem lehet csak egy belterjes, magának való dolog, ezért próbálunk az ilyen alkalmakkor minél többet megmutatni az itt folyó kutatásokból, az itt összegyűlt tudásbázisból – hangsúlyozta a képviselet-vezető.

Három hét múlva az Ifjúságkutató Intézet szakemberei tartanak majd hasonló, egész napos programot az MCC miskolci székházában.