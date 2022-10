Különleges helyszínre várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt október 3-án 10.00-14.00 óra között. Répáshután, a Bükki Csillagdában ezúttal nemcsak a véradás lehetőségét biztosítja a szervezet, hanem egészségügyi szűréseket is végez a helyszínen. Többek között: vércukor, testzsírszázalék és koleszterinszint-mérésre, illetve ingyenes hallásszűrésre is lesz lehetőség. A véradók ingyenesen részt vehetnek a planetáriumi vetítésen és a kiállítást is megtekinthetik a Bükki Nemzeti Park jóvoltából. A Tű, Cérna, Szeretet különleges kézműves portékákkal készül, a Bükki Ízek Vendégasztal pedig kedvezményes kuponokat ajándékoz mindazoknak, akik ért adnak.

Fontos lenne adni

Magyarországon az emberek döntő többsége egyszer sem ad vért életében, pedig egyetlen véradással három emberen is lehet segíteni. Fontos, hogy ha valaki elmegy vért adni, ne csak egyszer tegye, hanem legyen rendszeres véradó, hiszen úgy tud a legtöbbet segíteni – hangsúlyozza a Magyar Vöröskereszt megyei szervezte. Rámutatnak arra is: vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, valamint több mint 50 kilogramm. A véradó helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható a www.voroskereszt.hu/veradas oldalon.