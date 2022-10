Az utóbbi éveket és az esküvői szektort figyelembe véve a térség egyik legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényét nyitották meg szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol Borsodi Esküvő Kiállítást rendeztek. Több, mint 60 szolgáltató állított ki standjain, megtöltve az üveg előcsarnokot és a díszaulát is. A rendezvényt Ignácz Dávid miskolci jegyző nyitotta meg, de a programban szerepelt többek között esküvői zenés műsor Kota Dáviddal, Váradi Péter hajszobrász és BEK mennyasszonyi ruha bemutatója, Lengyel Zsolt fotográfia előadása és Ren&Joe dekor valamint Szűcs László nagyvőfély show műsora.

Előre gondolkodnak

Széki Petra és Szekeres Gábor Nyíregyházáról érkezett. Petra marketing cégnél dolgozik, a dekorációt prezentálja majd az eseményhez, Gábor pedig villanyszerelő.

- Inspirálódni jöttünk, ötleteket gyűjteni - fogalmazták meg a látogatás célját. Már ki van tűzve esküvőjük dátuma: 2023 szeptember 8. A helyszínt is kiválasztották: egy olyan étteremről van szó, ahol mindketten dolgoztak korábban és nagyon jól ismerik. Legfeljebb 100 vendéggel számolnak. A nászutat pedig valamilyen egzotikus úticéllal tervezik.

Kiss Viktor sajtós múlttal is rendelkezik, jelenleg esküvői fotózásra adta a fejét. Azt mondta: nem bánta meg. A jelenlegi trendekről elárulta: továbbra is népszerű a teljes napos esküvői fotózás. Ez azt jelenti, hogy benne vannak a szertartások, előkészületek, kreatív páros fotózás és a lagzi megörökítése. Szokta javasolni a külön-napi páros fotózást, amikor egy teljes nap áll rendelkezésre, hogy elmenjenek több közösen kiválasztott helyszínre és ott készüljön fotográfia. Népszerű helyszín Lillafüred, Ómassa, Garadna, Bükkszentkereszt. Az a tapasztalat, hogy többen kérik a hagyományos beállításokat, megszokott pózokat, de lehet extrém igényekkel is találkozni - mesélte.

A nők jobban tudják

Kacsinszki Boglárka a mamájával kereste fel a kiállítást. Az ő élete nagy eseménye 2023 szeptember 2-án lesz, Lillafüreden a Tókert étteremben. A vőlegénye kevésbé mutatott érdeklődést a rendezvény iránt, mivel elsősorban ruhákat, meghívókat, sütiket néznek. Így úgy itélte meg, hogy az örömanya többet tud segíteni. Találtak már sütiket, fotóst és videóst is, hiába még az elején járnak a bemutatónak.

Nagy-Deák Viktória esküvő és rendezvényszervező. Íme a részletek, amit tőle tudunk meg: manapság jellemzően 80 és 130 fő közötti esküvők fordulnak elő. A letisztultabb vonalat keresik a menyasszonyok és általában jellemző, hogy ők döntenek ebben. Bár legutóbb olyannal is találkozott, hogy mindent a leendő férj határozott meg. Ez eléggé szokatlan volt számára. A helyszínek kiválasztásánál jellemző, hogy a polgári szertartással kötik össze. 80 főnél már igénylik az esküvőszervező és a vőfély közreműködését a legtöbb étteremben. Különlegesség volt mostanában, hogy faültetéssel ünnepelték az alkalmat. Ruházatban a nagyon letisztult és a nagyon csillogó képviselik az aktuális trendet. Általában már egy évvel korábban elkezdődik a szervezés, eleinte ötleteléssel, javaslatok megvitatásával - ismertette a szakember.

Sokan eljöttek

Rákócziné Berki Fruzsi és Rákóczi Attila voltak az esemény főszervezői, elégedetten sommázták az érdeklődést.

Látványosra sikerült a kiállítás jók a visszajelzések a kiállítók részéről is. Tavaly volt az esküvőjük, nekik is jó lett volna egy ilyen segítség - innen jött az ötlet. A színes programok is vonzották az érdeklődőket. Az esküvői trendekről érdeklődve Attila kifejtette: tapasztalata szerint mennek össze az esküvők, egyre kisebb létszámmal tartják ezeket. Régebben egy-egy 100-200 fős rendezvény sem volt ritka, ma már a 100 fő soknak számít. Ma jobban igyekeznek rámenni az extrákra, koktélbár, tűzijáték, szelfi automata - ezek egyre jobban elterjednek. A nászutazások céliránya is változott, a hazai árak emelkedésével elérték, hogy inkább választanak tengerparti nyaralást Törökországban, mint a Balatont. Egyre több esküvőn látni celebeket, megasztáros fellépőket. Egy száz fős esküvő manapság - persze attól függ hol tartják - 4-5 millió forintba kerül például Miskolcon. Igazából nem is a létszám határozza meg a költséget, hiszen a fotós, videós állandó költséget jelentenek, ugyanakkor mindenki igyekszik támogatni az ifjú párt - világították meg az esküvői matekot.