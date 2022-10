Figyelmet érdemlő pálya Peter Boghossian a Bostonban született. Tíz évig tanított filozófiát a portlandi Állami Egyetemen, ahol elsősorban a kritikus gondolkodással, a tudományos szkepticizmussal és a szókratészi módszerrel foglalkozott. Korábban oktatott a University of Phoenix, a Linfield College és a DeVry University intézményekben is. 2019-től vendégoktatója az 1978-ban alapított think-thank non-profit szervezetnek, a Reason Foundation-nek. Az elmúlt két évtizedben számos intézménynek volt a vendégelőadója, így például a Stanford Egyetemnek, az Oregoni Egyetemnek, a Texasi Egyetemnek, valamint a The Liberal Club-nak, a Sovereign Nations-nek és az Aspen Counterpoint-nak is. Boghossian egyike az amerikai egyetemi szférát 2018-ban megrázó Grievance Studies („sérelemtudományok”) -botrány három kirobbantójának. Munkatársaival abszurd témákat mutattak be a társadalomtudományok területéről, rávilágítva arra, milyen egyszerű fals információkat terjeszteni, és azokat tudományos eredményekként bemutatni.