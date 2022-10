Az idén november 3. és 6. között rendezik meg a 2022-es Cinema City Filmünnepet. Közönségtalálkozók, kerekasztal-beszélgetések, filmklubok, premier vetítések is várják az érdeklődőket a négynapos rendezvényen az ország összes Cinema City mozijában. A friss premierek mellett a korábbi évek sikerei is láthatók. A magyar filmek közül a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósult Toldit, valamint az 1990 októberében történt eseményeket feldolgozó Blokádot is vetítik, ahogy a Budapesten forgatott Mrs. Harris Párizsba megy, illetve a Kerekes Vica főszereplésével készített nemzetközi produkció, a Hétköznapi kudarcok is látható majd.