Évtizedek óta megünnepli a fehér bot nemzetközi napját a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete, amelyet október 15-én tartanak. Ennek apropóján az egyesület, mint megyei érdekvédelmi szervezet hagyományosan egészségnapot szervez a látássérült tagjai és kísérőik számára. Idén ez 2022. október 13-án, csütörtökön valósult meg az egyesület székházában, a Miskolc, Jókai utca 18 szám alatt.

– Ilyenkor egészségügyi szűrővizsgálatokat – csontsűrűség mérés, hallásvizsgálat, prosztata (PSA) szűrés, szájüregi daganat szűrés, vércukorszint mérés, vérnyomás mérés – tartunk. Ez azért fontos a látássérülteknek, mert olyan környezetbe jöhetnek, ami ismerős a számukra és frekventált helyen, a belvárosában van – mondta el érdeklődésünkre Barnóczki Gábor az egyesület elnöke.

A Rotary támogatásával

A világjárvány ideje alatt elmaradtak az egészségnapok.

– Legutóbb 2019-ben szerveztünk hasonló eseményt. A covidos időszakban a kötelező rendszeres látásvizsgálataink is csorbát szenvedtek, mert sokkal hosszabb volt a várakozási idő. A látásvizsgálatok azért szükségesek minden látássérült számára, hogy ne alakuljanak ki járulékos szembetegségek, például szürkehályog. Viszont ezt mindenki a saját szakorvosától kéri. Ma azonban soron kívül tüdőszűrésre is lehetőség nyílik. A rendezvény támogatói, a Rotary Club Miskolc-Tapolca tagjai viszik az embereket a miskolci Semmelweis-szűrőközpontba. A Rotarysok közül egyébként többen orvosi, vagy gyógyszerészi végzettséggel rendelkeznek. Körülbelül 2016-tól kibővítjük a szűrővizsgálatokat munkatársaink, egészséges, hagyományőrző ételei kóstolásával és gyógyteái fogyasztásával. Előbbit Szűcs Zsuzsanna, utóbbit Liska Lászlóné Frigyik Tünde kínálja a vendégeknek – ismertette Barnóczki Gábor.

Puliszka és zabkeksz

A terülj terülj asztalkám elsődleges ötletgazdája Szűcs Zsuzsanna, aki egyesületi munkája mellett természetgyógyászatot és táplálkozási tanácsadást tanult.

– Magam részéről édes puliszkákat készítettem: áfonyásat, barackosat, birsalmásat, körtéset és mazsolásat. Azonkívül avokádókrémet, cukkinifasírtot, fokhagymás sajtkrémet és zabkekszet. A kolléganőim pedig padlizsánkrémet, sárgarépás süteményt és sütőtökös süteményt készítettek – sorolta Szűcs Zsuzsanna. – Otthon is szívesen fogyasztjuk ezeket az ételeket, mert laktatók és jól sepernek a belekben. Általában bio kukoricadarát szoktam használni, ami GMO mentes. Most is ebből készült a puliszka.

A borangoláson gyűjtöttek

Tíz éve rendszeresen támogatja anyagilag is az eseményt a Rotary Club Miskolc-Tapolca.

– Szervezetünk jótékonysággal foglalkozik. Próbálunk segíteni mindenkinek, akinek szüksége van erre. Az egyik klubtagunk érintett a látássérültségben, innen a kapcsolat a vakok és gyengénlátók megyei egyesületével – osztotta meg Adorján János, a Rotary Club Miskolc-Tapolca elnöke. – A tizedik Avasi Borangoláson és egy Avasi Kvaterkán megközelítőleg 800 ezer forint adomány gyűlt össze a mostani egészségnapra. Szendvicseket árultunk, amelynek a bevételét erre fordítottuk. Emellett a boros rendezvényeket szervező Miskolczi Borbarát Társaság Egyesület internetes nyilvánosságot is biztosított a gyűjtésünk számára.

– Úgy gondoltuk, hogy a tizedik, jubileumi Avasi Borangoláson szeretnénk elmozdulni a jótékonyság irányába. Most egy ünnepi poharat lehetett megvásárolni a fesztiválon, amely 200 forinttal drágább volt, mint az eddigiek – fűzte hozzá Demeter Tibor, a Miskolczi Borbarát Társaság Egyesületének elnöke. – Az árkülönbségből befolyó összeggel a miskolci Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt támogattuk, akik vakvezető kutyákat képeznek ki. Ez jól összecsengett a Rotary kezdeményezésével, amiből valószínűleg hosszú távú együttműködés lesz köztünk, hiszen a mai világban egymás támogatására van a legnagyobb szükség.