Legyen a Hotel Bodrog az év hotele! – hívta fel a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

„Az egyik kereskedelmi televíziócsatornán futó verseny lehetővé teszi, hogy szavazatukkal a nézők válasszák meg az egyes magyarországi régiók legjobb hotelét, majd végül a nyertest. Kérjük, szavazatával segítse a Hotel Bodrog sikerét, ezzel megyénk és a zempléni régió jó hírének öregbítését” – buzdít szavazásra a kamara.

– Nagy múltú szállodáról van szó, közel 40 éve üzemel megszakítások nélkül – mondta érdeklődésünkre válaszolva Bágyi Péter, a hotel igazgatója. – A szállodát mindig az adott kornak megfelelően igyekeztünk fejleszteni, és most, 2022-re jutottunk el odáig, hogy minden felújítás befejeződött. Így most már száz százalékban megújulva, négycsillagos superior szolgáltatással várjuk a vendégeket. Sárospatak nagy vonzereje a Rákóczi-vár, de az emberek nemcsak a történelmi emlékekre kíváncsiak, hanem jól is akarják érezni magukat egy színvonalas szállodában. Ez utóbbit tudjuk számukra nyújtani sokféle szolgáltatásunkkal – fogalmazott az igazgató.

Hangsúlyozta: már az is nagyon megtisztelő számára, hogy az előminősítés után a Hotel Bodrogot is felkérték, vegyen részt a versenyben. Örömmel tölti el, hogy bejutottak az ország 28 legjobb, neves szállodája közé.

Várják a szavazatokat

– Az a célunk, hogy minél tovább versenyben maradjunk, és ott lehessünk az országos döntőben, végül hogy minél előkelőbb helyen végezzünk. Jelenleg a régiós verseny zajlik, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szállodával vagyunk versenyben. A közönségszavazatok döntenek arról, hogy ki jut tovább, örülnénk, ha minél többen ránk voksolnának. Most zajlik a verseny az észak-magyarországi régióban, majd két hét múlva derül ki az eredmény, utána lesz még egy kör – jegyezte meg Bágyi Péter.