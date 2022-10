Sajnos folyamatosan visszatérő bűncselekmény típus megyénkben is a trükkös tolvajlás, amikor különböző indokokkal – árulnak valamit, szolgáltató, hivatal munkatársának adják ki magukat, nem ritkán valamilyen visszatérítést, pénzt ígérnek – próbálnak az illetők bejutni lakásokba. Ott aztán vagy valamilyen csalással okoznak kárt, vagy elterelve az otthon lévő figyelmét lopnak a lakásból. A népszámlálás most lehetőséget adhat az elkövetők számára, hogy ezzel az indokkal próbáljanak bejutni otthonokba, számlálóbiztosnak kiadva magukat.

Kérjünk igazolványt

Simkó Imre alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a számlálóbiztosok igazolvánnyal rendelkeznek és jól felismerhető népszámlálási kellékekkel. A népszámlálás során a számlálóbiztosok a személyes iratokat nem kérik, ők viszont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlálóbiztosi igazolványuk, amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azonban kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolják számlálói jogosultságukat. Ha még ekkor is bizonytalanok vagyunk, akkor a Központi Statisztikai Hivatal ingyenesen hívható 06-80/080-143 számán a cím megadása után a telefonos operátor megkeresi a címhez rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét, igazolványszámát számunkra.

Ha valaki bizalmatlan, egyedül él, és nem tud senkit megkérni arra, hogy legyen ott vele, a népszámlálás során, akkor azt is megtehetjük, hogy a számlálóbiztost nem engedjük be a lakásba: az udvaron vagy a lépcsőházban is válaszolhatunk a kérdésekre.

Csak óvatosan!

A csalók, tolvajok általában megnyerő külsejűek és a fellépésük is az. A lakásba bejutva általában igyekeznek egyedül maradni, egy pohár vizet, kávét kérnek, vagy valamilyen módon elterelik az áldozat figyelmét, majd értékek után próbálnak kutatni.

Ha menet közben felmerül a gyanú, hogy trükkös tolvajjal, csalóval állunk szemben, akkor Simkó Imre szerint nem érdemes azonnal leleplezni az illetőt. Ilyen esetben ugyanis kiszámíthatatlan lehet az elkövető magatartása, a zsákmány megszerzése érdekében erőszakossá válhatnak és akár rablás is lehet az esetből, amelynek során az áldozat testi épsége is veszélybe kerülhet.