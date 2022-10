Különleges tárlatvezetésen vehettek részt a látogatók a napokban Boldogkő várában. Az itt talált régészeti leletanyag évtizedeket pihent a Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjteményében, majd a közelmúltban zajlott várfelújítás kapcsán teremtették meg a lehetőségét, hogy a nagyközönség is megismerhesse ezeket a tárgyi emlékeket. A több száz éves leletek most méltó körülmények között kerültek vissza az eredeti helyszínre, a várba. A palotaszárny alsó szintjén berendezett, „Boldogkő évszázadai” címet viselő kiállítást a tárlat kurátora, dr. Szörényi András Gábor régész mutatta be szakmai tárlatvezetés keretében a szép számú érdeklődőnek.

Interaktív bemutató

A rendhagyó bemutató előtt Zavodni Ferenc, Boldogkőváralja polgármestere köszöntötte az érdeklődőket, és röviden vázolta a vár közelmúltbeli fejlesztésének történetét, majd átadta a szót a kiállítás kurátorának.

„Boldogkő várának évszázadairól az ásatások során itt megtalált leletek mesélnek a mai kor emberének. A régész ezeket a beszédes tárgyakat vizsgálva próbálja megfejteni az itt élt közösségek mindennapjait. A legtöbb régészeti lelet azonban töredékes. Nem fed fel mindent a múltjából, azt ki kell következtetni a ki, mit, hogyan, mikor, hol és miért kérdésekre keresve a választ” – fejtette ki a szakma alapvetéseit dr. Szörényi Gábor András.

A várban megnyílt új régészeti kiállítás is ezen gondolatkör mentén vezeti végig a látogatót a palota alsó szintjén. A szakemberek sok mindent tudnak, de a teljes képből bizony hiányoznak részletek. A leletek azonban így is sokat mesélnek Boldogkőváralja őskori településeiről, a hegytetőre épített Árpád-kori magánvárról vagy éppen a Balassi Bálint által megénekelt vitézekről. A kiállítás nem ép műtárgyak alkotta vizuális élményt kínál, hanem töredékeiben fennmaradt leletek rekonstruálásával, a mozaikdarabkák aprólékos munkát igénylő összerakásával törekszik a vár múltjának felfedezésére, megmutatására. A kiállítás megtekintése során szükség van a látogató kíváncsiságára, aktív közreműködésére, hogy a töredékekből kerek történetté álljanak össze Boldogkő régészeti emlékei – ezt a közreműködést kitűnően támogatják az ötletes, mozgatható elemekkel, kihúzható fiókokkal megálmodott tárlóelemek.

„A kiállítás tervezésekor az volt a cél, hogy a látogatót interaktív módon bevonjuk a közös gondolkodásba. Közösen próbáljuk értelmezni egy összetört edény életciklusait a korabeli használattól az évszázadokon át történő hányattatásain keresztül a kiállításban történő bemutatásáig. Ugyanígy asszociatív kapcsolatot próbáltunk teremteni a várbeliek asztali poharazgatása és Balassi Bálint költészete között, hiszen Balassiról köztudott, hogy itt írta Borivóknak való című versét” – árulta el a kurátor.

A „Boldogkő évszázadai” kiállítás megtekintése során érdekességeket tudhatunk meg többek között a vár víz­ellátásáról, a különböző, itt talált ágyúgolyók használatáról, a rangot kifejező cserépkályhák díszítettségéről vagy a befalazott alabárd rejtélyes történetéről.

A kiállítás a hét minden napján a vár nyitvatartási idejében, a palotaszárny alsó szintjén, külön jegy váltása nélkül, a napi várbelépővel látogatható. A kiállításban bemutatott leletek a Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjteményéből származnak.

