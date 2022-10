11:21

2. Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival összefüggő egyes döntések meghozatalára

16/0/0

Varga Andrea alpolgármester: Az önkormányzat működtette az Egyetem utca 1. szám alatt a gyermekek átmeneti otthonát. Az épület olyannyira korszerűtlen, amely finanszírozhatatlan. Az otthont a Kabar utca 4. szám alá költöztetjük, ahol a korábbi 24 helyett 20 főt tudnak befogadni. Korábban sem voltak húsznál többen. Nem jár az intézkedés dolgozók elbocsátásával sem.

Az észak-kiliáni idősek gondozóházának épülete is egyre romló állagú, indokolttá vált a bezárása, amelyet az energiaár emelkedése is megerősített. Az ott ápolt 10 főt két másik házban helyezik el. Az innen ellátott szolgáltatásokat is ellátják más telephelyről. Nem szenved érdeksérelmet senki.

Borkuti László, Velünk a Város: Az üresen maradó telephelyek milyen vagyonvédelemben fognak részesülni?

Bazin Levente, Velünk a Város: Súlyos dolgok hangzottak el a közgyűlésen. Kitartást kívánunk minden dolgozónak, akik a város működtetésében részt vesznek.

Varga Andrea alpolgármester: Vagyonvédelmi szempontból is gondoskodunk az épületekről.

A közgyűlés mindkét napirendi pontot 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el.

A közgyűlés véget ért.

11:04

Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: Ez a közgyűlés mérföldkő. A városvezető nyíltan szembenézett a problémákkal és a legmagasabb fórumon tájékoztatja a közvéleményt. Sajnálatos, hogy a képviselők egy része ebben nem vesz részt. Felelőtlen magatartás. Európa kormányai fontos feladatuknak tekintik az önkormányzatok működésének segítését. Nálunk nem így van.

Tíz évvel ezelőtt a kormány konszolidálta az önkormányzatokat és új esélyt adott például Miskolcnak. Miskolc azonban letért erről az útról, amelynek az lett az eredménye, hogy 10 milliárdos kötelezettséget nem teljesített a város, amelyet ma is nyög. 2019-ben roncsokat találtunk Miskolcon.

A Covid újabb hatalmas nehézséget jelentett, amikor a kormány nem segített. A mostani válság még nagyobb, de most sem látjuk, hogyan kaphatnánk segítséget. Érhető, hogy a Fidesz-KDNP képviselői ebben a helyzetben nem jöttek el.

Szopkó Tibor alpolgármester: A képviselői esküt mindannyian letettük, és ezt nem teljesítik ezen a napon a Fidesz és a KDNP képviselői (név szerint felsorolta a hiányzó a fideszes és KDNP-s képviselőket). Fekete napja ez a miskolci közgyűlésnek. Súlyos helyzetet, milliárdos költségnövekedést kell kezelnünk. Őszinte, nyílt kommunikációt kell folytatnunk és így is teszünk. Ez a közgyűlés is ennek az eredménye. Utolsó vérünkig fogunk harcolni Miskolcért!

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város: Történelmi bűn, amit ez a város elmulasztott az elmúlt kilenc évben. Nem történt lépés a város energetikai fejlesztése érdekében. Ezt folytatnia kellett volna ez előző városvezetésnek. Nem tette. Ennek levét isszuk most. Ezt a mennyiségű rezsinövekedést nem tudjuk kigazdálkodni. Ez tény.

Varga Andrea alpolgármester: A feladat az alapszolgáltatás biztosítása, de látszik, hogy ezt nem tudjuk teljesíteni. Olyan lehetőségeket kellett találnunk, ami megtakarítást eredményez. Áttekintettük az intézményrendszert, és napról napra igyekeztünk alkalmazkodni a helyzethez. Nem a kormány felhívására kezdtünk bele ebbe a munkába, hanem jóval korábban. Az egyeztetés folyamatos, keressük a takarékosság lehetőségeit.

Pakusza Zoltán, Mi Hazánk: Rendkívül szomorú a helyzet. A bezárások elbocsátásokat generálnak. Lehet-e tudni, mi lesz a végső sorsuk az elbocsátottaknak? Az ország energetikai problémái sok évtizedre nyúlnak vissza, amikor bezárták például a megyei bányáit, erőműveit. Nagy hiba volt.

Badány Lajos alpolgármester: A kamatok az egekben vannak, a forint mélyrepülésben. Egy államcsőd rémképe is felsejlik. A város helyzete is olyan, amit kigazdálkodni lehetetlen. A hitelfelvételt is ellehetetlenítették. Mindent megtettünk, amit lehet, a kormányon a sor. Hiábavaló a lakossági fűtés ártámogatás, ha közben nem lesz fűtés.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város (közben ő is megérkezett az ülésre): A helyi Fidesz-KDNP képviselőknek lenne lehetőségük közbenjárni a kormánynál, de inkább a város kivéreztetésében közreműködnek. Amiért ma nem vállalják a politikai felelősséget, azzal később sokkal nagyobb bajt okoznak.

Bazin Levente, Velünk a Város: Hibás korábbi intézkedések egész sora jellemzi a korábbi önkormányzat működését. Szándékos károkozások sora.

Erdei Sándor, Velünk a Város: A Fidesz és a KDNP kivérezteti a várost és később lehet, hogy megmentőként tetszeleg majd. A 2019-es miskolci választási vereséget bosszúhadjárat követte. Most ők nincsenek jelen.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Rendkívüli döntésekre kényszerülnek magyarországi önkormányzatok. A miskolci önkormányzat is hasonló gondokkal küszködik, mint a városban élő családok. Meg kell menteni Miskolcot, amelyben részt kellene vállalniuk a Fidesz és a KDNP képviselőinek. Fontosabb a hangulatkeltés, mint a döntés. Az önkormányzatokat megerősíteni kell, nem kivéreztetni.

Varga Andrea alpolgármester: Nem kötelezően ellátandó feladatok között van a fürdőüzemeltetés, vagy a Salkaházi program. A kormány azt mondta, ezek nem fontosak. A kormánnyal való egyeztetésen szó volt-e erről? Lehetséges-e megmenteni a Salkaházi programot? Vannak elképzeléseink a megmentésére.

Szopkó Tibor alpolgármester: A miskolci emberekért dolgozunk és az ember a legnagyobb érték.

Veres Pál polgármester: A Miskolci Fürdők Kft. 110 elbocsátandó dolgozóinak elhelyezéséről gondoskodni igyekszünk. Kétharmaduknak már van munkahelye. Amennyiben a Salkaházi program veszélyezteti az alapműködést, akkor intézkedni vagyunk kénytelenek. Ezt a kormánnyal való konzultáció is megerősítette.

10:00

1. Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása tárgyában

Veres Pál polgármester: A város szakembereinek számításai szerint csak a kötelező feladatokat ellátó szervezetek rezsiköltségeit figyelembe véve hatalmasak a költségnövekedések: ezen feladatok ellátásához 2021-ben 2,5 milliárd, 2022-ben 6,5 milliárd forintra volt szükség. Ilyen adatok után a 2023-ra kalkulált 17,5 milliárd forint - külső segítség nélkül - megugorhatatlan akadálynak tűnik, figyelembe véve azt is, hogy Miskolc város teljes éves költségvetése - a városháza adatai szerint - mintegy 40 milliárd forint. Mindezeken túl a nem kötelező feladatok ellátása esetében az energiaköltség 2021-ben 300 millió, 2022-ben pedig 930 millió forint volt. Ezt az összeget jövőre 2,4 milliárd forintra prognosztizálják a szakemberek.

A kötelező feladatokat tűzzel-vassal el kell látnunk. A települést üzemeltetni kell, a helyi közlekedést működtetni. Az egészségügy, a szociális szféra, az óvodák és a bölcsődék működtetése is ide tartozik. Biztosítani kell a közbiztonságot is. Meg kell őrizni a munkahelyeket is, amelyekkel a családokat akarjuk segíteni. A nem kötelező feladatok szférájában lehet megszorítani. Erre nem ad pénzt az állam. A feladat egyértelmű.

A kötelező feladatok ellátása közül csak a szociális szféra milliárdos többletterhet jelent jövőre. Itt csak az idei utolsó negyedévben 800 millióval nőttek a költségek. Az alapvető funkciókat ellátó cégek, intézmények 1 milliárd forinttal többek kérnek az utolsó negyedévre. A közösségi közlekedésben az elsődleges kalkulációk szerint milliárdos költségnövekedés várható a gáz és a villamosenergia árának növekedése miatt. Ugyanez a helyzet majdnem minden ágazatban, amelyben érintettek a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai.

Az önkormányzat magán kezdte a spórolást, egy épületbe hozta össze a hivatal működését. És speciális ügyfélfogadási rend kialakításán dolgozik.

Súlyos terhet jelentett idén a város számára a svájci frank alapú kötvények visszafizetése, amely 9,1 milliárd forint kiadást jelentett. Az év elején jelezte a kormány számára Miskolc, hogy hitelt szeretne felvenni, de még nem született döntés a kérdésben. A város likviditását kellett megfeszíteni, hogy teljesíteni tudjuk kötelezettségeinket.

A város belépett a gázellátás érdekében a központosított közbeszerzésbe, így "csak" a korábbi hátszeresét kell fizetni a gázért ezentúl. Az intézményi távhő árának közel tízszeres emelkedése még "kedvező" is Miskolc számára, hiszen a geotermikus hő használata kedvezőbb árfekvést jelent. Súlyos teher így is a város számára az intézményei távfűtésének árát kifizetni. Ekkora összegekre nem számítottunk.

A takarékosság érdekében a városi intézmények vezetőivel kerestük a megoldást és már most 20 százalékos költségcsökkenést sikerült elérni.

Létrehoztunk a Városvédelmi Testületet és egy városvédelmi alapot. Az intézmények sorra kénytelenek meghozni a fájdalmas intézkedéseket.

Az elsődleges, hogy ezt az évet túléljük. A kormány arra tett ígéretet, hogy a jövő esztendő finanszírozásába segít be. Alapcél továbbra is: az alapellátás elsődleges, minden más másodlagos.

A bezárások közül a Barlangfürdő az egyik legfájdalmasabb, ebben sikerült elérni, hogy közös működtetésben újra nyithat a fürdő akár már a jövő héten.

A kormány azt kérte, hogy készítsünk egy takarékossági akciótervet és azt is mutassuk be, hogy mennyi pénzre volna szüksége a városnak. Tegnap tárgyaltunk személyesen erről, de határozott ígéretet nem kaptunk, csak azt, hogy végveszélyben segítenek. A város intézkedéscsomagja elment a falig, ezt követően csak a teljes bezárás következhet, ami a véget jelentené.

Az évet megpróbáljuk túlélni, de a következő évben eleve 17 milliárd forint hiányzik, amelynek nem látjuk a megoldását. Sajnálom, hogy a közös megoldáskeresésben a Fidesz-KDNP nem vesz részt. Rendkívül csalódott vagyok. Arra kérem a miskolciakat, hogy legyenek türelmesek irántunk, keressük a legjobb megoldást. Összefogásra szólítom fel a várost.

9:42

Félóra késéssel kezdődhetett meg a közgyűlés, ekkorra vált határozatképessé a testület. Megérkezett dr. Mokrai Mihály, a DK képviselője, így a 28 képviselő közül 15 van jelen. A városvezetés oldaláról hiányzik még a jobbikos Szilágyi Szabolcs.

A Fidesz és a KDNP képviselői - mint jelezték - bojkottálják az ülést.

Veres Pál polgármester a következőt mondta a kialakult helyzet kapcsán: "Megdöbbenéssel vettem tudomásul a Fidesz és a KDNP képviselőinek távolmaradását. Szeretnénk reális tájékoztatást adni a testület számára a város helyzetéről és arról, hogy szerdán milyen eredményt értünk el a budapesti tárgyaláson. A kormány kéréseit, utasításait hajtjuk végre, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szigorú takarékosságot kért az önkormányzattól. Ebben partnerekre van szükségünk, nem pedig kerékkötőkre. Mélységesen csalódott vagyok a helyzet miatt".