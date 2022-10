Veszélybe került a Rudabánya központtal működő háziorvosi ügyelet működése, amely tizenkét környező település – Aggtelek, Alsótelekes, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Kánó, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Trizs, Zubogy - orvosi ügyeletét látta el. Bár ennek megszervezése kötelező önkormányzati feladat lenne, jelenleg nincs pénz a működtetésére. Ormosbánya polgármestere segítségkéréssel fordult szerkesztőségünkhöz a nyilvánosság erejében bízva.

Lakossági hozzájárulással

- Régóta működik a körzetben háziorvosi ügyelet, mert az önkormányzatoknak ezt kötelező megszervezni, bár támogatást nem kapnak rá. A fenntartó orvos is csak egy minimális összeget kap – nyilatkozta portálunknak Sike Ferencné, Ormosbánya polgármestere. - A háziorvosi ügyeletet igénybe vevő települések önkormányzatai azonban egy éve már a havi tagdíjat sem tudják kifizetni, csak úgy, hogy a lakosok havonta 200 forinttal hozzájárulnak ehhez. Ormosbányán ez körülbelül 2 és fél millió forintot jelent éves szinten, ami egy kistelepülés számára jelentős összeg.

Felmondott az ügyeletvezető

A Rudabányán működő háziorvosi ügyeletet vezető vállalkozás áremelést kért, amit nem kapott meg. Emellett tartozás is keletkezett, így az ügyeletvezető orvos felmondott.

- A háziorvosi ügyeletet vezető vállalkozás majdnem száz százalékban szeretett volna megemelni a szolgáltatás díját. Ennek a hátterében az áll, hogy az orvosok a kórházban 3000 forint per órás ügyeleti díjat kapnak, itt pedig csak 1500 forintot tudunk nekik fizetni. Emellett tartozás is felhalmozódott, ezért az ügyeletet vezető orvos három hónapos határidővel felmondta a szerződést. A tartozás egyébként 60 napot nem meghaladó összeg. Ennek azért van jelentősége, mert 60 napon túl tudtunk volna pályázni a nehéz helyzetbe került önkormányzatok számára meghirdetett költségvetési támogatásra. Viszont mivel a szolgáltatás fenntartója nem tudta kifizetni az ügyelő orvosokat, így a két hónapot sem várta meg. Azaz 2022. október 27-től itt maradunk háziorvosi ügyelet nélkül. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig az ügyelet hiányában szankciókat helyezett kilátásba. A fejlemények miatt összehívtunk egy testületi ülést szeptember 19-én és megbíztuk Rudabányát, mint székhelyt, hogy, ahogy tudja, szervezze meg a háziorvosi ügyeletet. Ormosbánya ehhez 300 ezer forinttal tudott hozzájárulni. Ugyanis jelenleg a normatívánk nem lesz elegendő a közvilágítás, az óvoda és a közkonyha működtetésére sem, továbbá be kell zárnunk a művelődési házat is – foglalta össze Ormosbánya polgármestere.

Kötelező megszervezni

Novák Péter Adrián, Rudabánya polgármestere az egyeztetések lezárulása után kíván beszámolni szerkesztőségünknek a további döntésekről.

Elöljáróban a következőkről tájékoztatott: Azoknak a településeknek, akik esetleg most kilépnek a helyi háziorvosi ügyeleti rendszerből, kötelező egy másik csoporthoz csatlakozni, vagy önállóan megszervezni a szolgáltatást. A közelben Múcsonyban és Szendrőben működik még háziorvosi ügyelet, de ott helyhiányra hivatkozva már nem igazán tudják fogadni a konzorciumból kilépőket. A bent maradó településekre pedig kilépés esetén nagyobb anyagi teher hárul.