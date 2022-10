Elismerések, kitüntetések Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere tanácsosi címet adományozott Horváth Csaba c. tű. főtörzszászlósnak, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjének. Bátorságért Érdemjelet kapott Balogh Zsolt tű. alezredes, a katasztrófavédelmi igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főelőadója, Pankotai Zoltán Lajos tű. főhadnagy, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajparancsnoka, valamint Tircs Gergely János tű. őrmester, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, akik 2022. augusztus 31-én Miskolc-Tapolcán bekövetkezett pinceomlás káreseménynél a pinceboltozat alátámasztása, a leszakadt sziklatömb megemelése és a szerencsétlenül jártak kiemelése során hivatásukhoz méltó kiemelkedő helytállást, példaértékű bátor magatartást tanúsítottak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Hősies Helytállásért elismerő címet adományozott Godzsák György tű. őrmesternek és Varga Béla Tamás tű. őrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóinak, akik 2022. augusztus 31-én ugyancsak a Miskolc-Tapolcán bekövetkezett pinceomlás káreseménynél a mentési munkálatok során hivatásukhoz méltó kiemelkedő helytállást, példaértékű bátor magatartást tanúsítottak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója soron kívül előléptette tű. századossá Tóth Alex tű. főhadnagyot, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság katasztrófavédelmi megbízottját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tárgyjutalomban részesítette Farkas Péter c. tű. törzszászlóst, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Bém Zsolt c. tű. főtörzsőrmestert, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, Sárosi Dániel tű. őrmestert, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét, Juhász Balázs c. tű. főtörzsőrmestert, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, Tóth Bence c. tű. törzsőrmestert, az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, Kolovics Péter tű. főtörzsőrmestert, a Szendrői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, Gilányi Dávid c. tű. főtörzsőrmestert, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét, Nagy Richárd tű. őrmestert, a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját.