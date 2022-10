Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója tiszteletére versmondó versenyt hirdetett a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A rangos eseményt a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárban tartották a napokban.

Ki kellett bővíteni a kört

Ez már sorban a hatodik volt és nagy öröm a szervezők számára, hogy évről évre egyre többen érdeklődnek a megmérettetés iránt. Korábban csak középiskolásoknak szólt a felhívás, de idén már általános iskolások (hetedikesek és nyolcadikosok) is jelentkezhettek. A diákoknak nem csupán azért jó szavalóversenyen részt venni, mert önbizalmuk, előadó képességük fejlődik, hanem azért is, mert így történelmünk egy-egy jeles eseményéhez kapcsolódva a vers tanulás által jobban megismerhetik a kor szellemiségét. Ebben az esetben az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseinek következtében a harcokban elesett hősök tiszteletét is megtanulhatják. A költői képek pedig érzékletessé teszik az akkori hangulatot, kiemelik a szabadság eszméjét.

Már hagyománnyá vált

Amikor közzé teszik a felhívást, ahhoz egy ajánló listát is csatolnak az 1956-os versekből, de a diákoknak nem kötelező ebből választani - mondta Pálfi Erika, a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár csoportvezetője. Maguk is kereshetnek olyan költeményt, amely számukra a forradalmi eszmeiséget képviseli. A verseny díjazottjai könyvjutalmat kapnak, ezen túlmenően szereplési lehetőséget is városi rendezvényeken – tette hozzá a csoportvezető. A felkészítő tanárokat is jutalmazzák, ami nem mindenhol szokás, de úgy gondolták, hogy megérdemlik a pedagógusok az elismerést, amiért foglalkoznak a diákkal vagy felismerik a tehetségét. Manapság már az iskolai ünnepségek is átalakultak, igyekeznek a tanárok dramaturgiát bele vinni az előadásba. Nem csupán versmondás vagy ének, ennél sokkal interaktívabb és komplexebb produkciók születnek. Így jobban átérezhetik azt, mire emlékezünk ilyenkor. Persze az is sokat segít, ha a nagyszülőktől, rokonoktól elbeszélésekből ismerik meg az ’56-os eseményeket – emelte ki Pálfi Erika. A könyvtár pedig többek között könyvbemutatókkal, szakemberek előadásaival igyekszik életben tartani az emlékezést.

Kortárs szerzőktől

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból öt hetedik-nyolcadik osztályos tanuló érkezett a szavalóversenyre, akiket felkészítőjük, Lenkei Zsanett, magyar-etika szakos tanár kísért. Aranyosi Ervintől, Buda Ferenctől, Nagy Gábortól és ismeretlen szerzőtől is választottak költeményt az alkalomra – tudatta a pedagógus. Ezeket érezték magukénak a gyerekek, de az is szempont volt, hogy ezeket a verseket tudták szépen előadni – tette hozzá a tanárnő. A magyar órákon minden egyes nemzeti ünnep közeledtével többször foglalkoznak az adott témával és az ünnepi műsorra is úgy készülnek, hogy a diákok érezzék a jelentőségét a megemlékezésnek.