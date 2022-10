A nagyobb részt nyugdíjas résztvevők értékes előadásokat hallgathattak a különböző generációkról: a nemzedékek közötti különbségekről, a demenciáról, a reumás megbetegedésekről, a lelkisegély telefonszolgálatokról, az időskori kreativitásról, az ETKA jógáról és az EduSenior Karantén Képzési Programról - tudtuk meg Papp Mónika szervezőtől, a Szikra Alapítvány ügyvezetőjétől, aki bemutatta az előadókat és az esemény támogatóit.

A rendezvény védnöke Veres Pál, Miskolc polgármestere volt, aki köszöntőjében azt az összefogást emelte ki, amivel ez a program is megvalósult. Hangsúlyozta, hogy nagyon sokra becsüli a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) működését és azt a sokszínűséget, amit a konferencia képviselt. Kérte a jelenlévőket, hogy akkor is beszélgessenek egymással, hogyha nehéz idők jönnek, mert az igazi erő a közösségekben van. Továbbá ígéretet tett rá, hogy a városvezetés igyekszik mindenkiről gondoskodni az energiaválság ideje alatt is. Az első előadó Györffy Judit, a MESZEGYI szakterületi igazgatóhelyettese volt, aki az Alzheimer Cafékról tartott előadást.