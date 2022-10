Október 3-án jelentették be, hogy a Miskolci Fürdők Kft. az energiaválság miatt határozatlan időre bezárja a Miskolctapolca Barlangfürdőt. Miklós Viktortól, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy az önkormányzat tervei között szerepel az a – jelenlegi energiaválság közepette magasan felértékelődő – projekt, hogy a már folyamatban lévő uniós fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztés Plusz Program Miskolcra eső kerete egy részének felhasználásával a Barlangfürdő energetikai rendszerét megújítják.

Azt is megtudtuk, hogy a programhoz kapcsolódva turisztikai fejlesztéseket is végrehajtanak majd a Barlangfürdőben. Mindezeket megelőzi az a Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen elnevezésű projekt, amely idén március 24-én kezdődött el. Ennek keretében újul meg a Csónakázó-tó a hozzá kapcsolódó sétányokkal, megszépül a tapolcai Őspark jelentős része, felújítják a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáit, illetve az elektromos hálózatot, valamint új pavilonokat, utcabútorokat is telepítenek majd.

Indul a tó iszaptalanítása

Miklós Viktor beszámolt arról is, hogy nagyon fontos fázisához érkezett el a tapolcai projekt, a Csónakázó-tóból az évek során felgyülemlett iszapot úszókotrók segítségével távolítják el. A munkákkal kapcsolatos vállalkozói szerződést a napokban írta alá Veres Pál polgármester. Mintegy 2000-2500 köbméter iszapot távolítanak el a tóból az elkövetkező hónapokban. A kitermelt iszapot a nagyparkolóban fogja a munkálatok kivitelezője szikkasztani, és azt követően szállítják el végső helyére. Az iszaptalanítási munka jövő tavaszig, a Miskolctapolca fejlesztési projekt befejezéséig fog tartani.

Mindezek mellett a Csónakázó-tó partfalát támfalépítéssel erősítik meg, valamint a tó köré új utcabútorokat és kandelábereket telepítenek. A tó mentén napozóteraszokat és a konzolos stégeket alakítanak ki. Készül egy Kilátó tér, amely nemcsak a meglévő szökőkút és tó felé nyújt majd kilátást, hanem a rekreációt is szolgálja padokkal, valamint két ivókúttal.

Térkőburkolatot kap

A tapolcai projekt részeként, amelynek részeredményei már láthatóak is, felújítják a frekventált utcának számító Barabits sétányt, új beton térkőburkolatot kap, és a teljes közműhálózat megújul. Új kandelábereket és utcabútorokat helyeznek ki a parkokba. A sétány keleti oldalán a kor követelményeinek, valamint a helyi építészeti előírásoknak megfelelően modern pavilonokat alakítanak ki, a terület adottságait és környezeti sajátosságait is figyelembe véve. A kerítést magasra, középmagasra növő cserjékkel takarják el. A cél egy piactér kialakítása.

Nyilvános illemhely is lesz

Teljesen felújítják és beton térkővel lesz leburkolva a Tó sétány, amely a Barlangfürdő előtti új piacteret és a Csónakázó-tóhoz kapcsolódó Kilátó teret egyenes vonalban, akadálymentesen köti össze. A parkrészen épül egy akadálymentes nyilvános illemhely, az úgynevezett komfortpont. A meglévő sétányok mellett a zöldfelületbe beugró új pihenőpadokat helyeznek ki.

A tanösvényre a tervek szerint egyedi tervezésű táblákat helyeznek el ezeken bemutatva az értékes, idős fákat, a park történetét és az állatvilágot, valamint az új ültetésű cserje‐ és évelőfajokat.

Mindez valamivel több, mint 1 milliárd forintos támogatásból készül el.