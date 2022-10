„A siker visszaigazolása annak az intenzív felkészülésnek, amellyel a kórus a megmérettetésre készült” – mondta dr. Sándor Zoltán karnagy, a Bartók Béla Zeneművészeti Karon működő együttes vezetője.

Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének egyetemi tanára, karvezetője

Fotós: Bujdos Tibor

Hozzátette: diákkórusként a növendékek sok tapasztalatot szereztek már a próbafolyamat során is a zenei megformálásról és az előadói hozzáállásról, amit nem csak a versenyhelyzetben, hanem a gyakorlati életben is hasznosítani tudnak. A pozsonyi kórusfesztiválon cseh, litván és szlovák énekkarokkal állt versenyben a miskolci kar. Versenyrepertoárjukból a Zenepalotában a zene világnapja alkalmából rendezett hangversenyen is ízelítőt adtak a miskolci közönségnek.